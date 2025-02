Patrice Collazo sauvera-t-il le Racing 92 ?

Patrice Collazo est de retour au Racing 92 pour une nouvelle mission sauvetage. Après Brive et Montpellier, l'ancien pilier a accepté le défi lancé par Jacky Lorenzetti, le propriétaire du club, après une nouvelle défaite à domicile contre Castres.

L'ancien pilier, qui avait déjà connu le Racing en tant que joueur et entraîneur des Espoirs franciliens, est convaincu que le club, actuellement 12e du classement, peut se sauver. \Collazo souligne que la situation du club n'est pas aussi alarmante qu'il n'y paraît et qu'il y a beaucoup de potentiel à exploiter. Il a pris le temps d'observer les premiers jours, laissant les adjoints de Stuart Lancaster, l'ancien entraîneur du Racing, gérer les équipes. L'objectif est de retrouver l'énergie et le contrôle, deux éléments manquants depuis l'arrivée de Lancaster. Le nouveau coach insiste sur l'importance de retrouver l'identité du Racing et de jouer un beau rugby, tout en se concentrant sur les bases du jeu. \Si le combat est remis au premier plan, Collazo ne souhaite pas que le Racing se transforme en une équipe monolithique et restrictifs. Collazo souhaite évoluer le système de jeu de Lancaster, pour plus de simplicité, tout en conservant l'ambition du Racing. Le club espère retrouver les performances qui lui ont permis de rester en course pour les phases finales du championnat depuis 2010, avec un titre en 2016





