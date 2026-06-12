Pâte à tartiner : les deux éléments à vérifier sur le pot selon Jimmy Mohamed

Le docteur Jimmy Mohamed explique pourquoi il est essentiel de vérifier le premier ingrédient et le pourcentage de noisettes avant d'acheter une pâte à tartiner, en comparant Nutella, Lucien Georgelin et Monoprix.

Lorsque vous vous promenez dans les rayons des supermarchés, le choix d'une pâte à tartiner peut s'avérer complexe face à la multitude de marques disponibles.

Parmi les plus emblématiques, Nutella de Ferrero reste une référence, mais est-ce vraiment le meilleur choix pour votre santé ? Le docteur Jimmy Mohamed, connu pour ses conseils santé, attire l'attention sur deux points cruciaux à vérifier sur l'emballage : le premier ingrédient listé et le pourcentage de noisettes. Ces indications permettent de déterminer la qualité nutritionnelle du produit. En effet, une pâte à tartiner de qualité devrait avoir les noisettes comme ingrédient principal, pas le sucre.

Malheureusement, de nombreuses marques grand public inversent cette hiérarchie, privilégiant le sucre pour le goût et le coût. Prenons l'exemple du Nutella : son premier ingrédient est le sucre, suivi de l'huile de palme, puis des noisettes à seulement 13%. Cela signifie que vous achetez majoritairement du sucre, ce qui n'est pas idéal pour la santé, surtout pour les enfants. Le prix au kilo est également élevé pour une telle composition.

En comparaison, la pâte à tartiner Lucien Georgelin se distingue : son premier ingrédient est des noisettes entières françaises, et elles représentent 40% du produit. C'est un écart considérable qui impacte directement la valeur nutritive. Moins de sucre, plus de noisettes, c'est le gage d'une pâte à tartiner de meilleure qualité. D'autres marques de distributeurs, comme celle de Monoprix, se situent dans la même catégorie que Nutella avec 13% de noisettes et le sucre en tête de liste.

La seule différence notable est l'utilisation d'huile de colza au lieu d'huile de palme, ce qui peut être un avantage pour certains consommateurs soucieux de l'environnement ou de la santé cardiovasculaire. Cependant, l'essentiel reste la teneur en noisettes et la position du sucre dans la liste des ingrédients. Pour faire un choix éclairé, il convient donc de toujours retourner le pot et lire attentivement l'étiquette. Ne vous fiez pas uniquement au marketing ou à l'emballage attractif.

Les marques peuvent utiliser des termes comme 'riche en noisettes' ou 'recette traditionnelle', mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le pourcentage de noisettes doit être élevé, idéalement supérieur à 30%, et le sucre ne doit pas figurer en première position. En France, la réglementation n'impose pas un pourcentage minimum de noisettes pour les pâtes à tartiner, contrairement à d'autres pays comme l'Italie où la législation est plus stricte pour le Nutella.

Cela explique pourquoi certains produits peuvent contenir aussi peu de noisettes. En conclusion, retenez ces deux règles simples : vérifiez l'ingrédient majoritaire et le pourcentage de noisettes. Cela vous permettra de choisir une pâte à tartiner plus saine, avec moins de sucre ajouté et plus de vrais fruits à coque. Votre santé et celle de vos enfants en bénéficieront.

Et n'oubliez pas que même une pâte à tartiner de qualité doit être consommée avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Le docteur Mohamed rappelle que ces conseils s'inscrivent dans une démarche de prévention et d'éducation nutritionnelle. Prenez le temps de comparer les étiquettes lors de vos prochains achats, votre corps vous remerciera





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