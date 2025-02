Patates Douces vs Pommes de Terre : Quelle est la Réelle Différence ?

Un article qui compare les nutriments des patates douces et des pommes de terre, en examinant leur valeur énergétique, leur teneur en glucides, en fibres et en protéines. Il souligne également les avantages des antioxydants présents dans les patates douces.

C'est le féculent star des réseaux sociaux, de Tik-Tok en particulier, où il a rapidement détrôné nos bonnes vieilles pommes-de-terre. Et l'engouement récent pour l'air-fryer, ces friteuses quasiment sans huile et à air pulsé, n'a fait que renforcer l'attrait pour les patates douces . On mange des frites, oui, mais des frites de patates douces ...

donc aucun remord à avoir ! Mais les patates douces sont-elles vraiment plus saines que les pommes de terre ? Raquel Papu, une nutritionniste-diététicienne qui partage de nombreux conseils sur les réseaux sociaux a voulu répondre à cette question en analysant les CV des deux féculents. Deux options bonnes pour la satiété ' Qu'est-ce qui a fait que les patates douces soient devenues l'aliment à la mode alors que les pommes de terre ordinaires ont été laissées de côté ? Je me souviens de toutes les fois où j'ai choisi des patates douces plutôt que des pommes de terre ordinaires parce que je pensais que les pommes de terre ordinaires faisaient plus grossir' explique-t-elle. Elle ajoute :'les deux sont parmi les aliments les plus rassasiants que vous puissiez manger' et les choisir comme glucides'vous aidera à rester rassasié plus longtemps'. Et si si les patates douces contiennent'un peu plus de fibres', leurs valeurs nutritionnelles sont'presque identiques' affirme la diététicienne. Plus de fibres pour l'une, plus de protéines pour l'autre Elle les place donc à égalité sur le podium en dévoilant leur CV. Pour une patate douce moyenne de 130 g : • calories: 112 • glucides : 26 g • fibres : 4 g • protéines : 2 g • lipides : 0g Pour une pomme-de-terre moyenne de 130 g : • calories: 110 • glucides : 26 g • fibres : • protéines : 3 g • lipides : 0g Le petit plus des patates douces Ce que la diététicienne ne précise pas, c'est que les patates douces doivent leur couleur orangée à la présence d'anthocyanes, des antioxydants, qui contribuent à la prévention des cancers colorectaux. Elles qu'elles sont également riches en provitamine A (le bêtacarotène) à effet'bonne mine'. Et'les variétés de patate douce à chair pourpre ou violette sont encore plus riches en antioxydants que la variété à chair orange', précisait récemment le nutritionniste Raphaël Gruman, à Top santé.





