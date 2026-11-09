Pastiche de Laurent Gerra : François Hollande ironise sur l'impopularité d'Emmanuel Macron

La chronique du 9 novembre voit Laurent Gerra imiter François Hollande, qui se dit fier de la faible cote de confiance d'Emmanuel Macron. Analyse des réactions politiques.

La chronique du 9 novembre diffusée quotidiennement aux côtés de Mademoiselle Jade par Laurent Gerra a offert une satire politique cinglante. L'humoriste y a notamment incarné François Hollande, Pascal Praud et François Lenglet, mettant en lumière les tensions actuelles au sein de la classe dirigeante française.

François Hollande ironise sur la cote d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron affiche actuellement une cote de confiance de 13%, un niveau historiquement bas qui reste inférieur à celui de son prédécesseur. Dans la voix de François Hollande, l'ancien président déclare être très ému par cette situation. Il affirme avoir tout appris à Emmanuel Macron, y compris comment décevoir ses électeurs, se brouiller avec ses alliés et conduire un scooter sans roulettes.

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Cette performance d'impopularité serait, selon le personnage, une source de grande fierté pour l'ancien chef de l'État. L'ironie réside dans le fait qu'Emmanuel Macron n'a pourtant pas perdu tout son capital sympathie, avec plus d'un million de signatures recueillies pour une initiative qui sera débattue à l'Assemblée conforme à la loi.

Laurent Gerra et la résistance médiatique

En réaction à des décisions perçues comme censures, l'équipe a décidé de s'expatrier temporairement. Le journaliste, toujours dans la voix de Laurent Gerra, annonce émettre clandestinement depuis les sous-sols du Puy-du-Fou. Il compare cette situation à celle de la Résistance pendant l'Occupation pour souligner la précarité de leur moyen d'expression.

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La logistique de cette émission clandestine repose sur la débrouille. Un micro et une webcam suffisent pour la transmission. De plus, Charlotte d'Ornellas pédale sur un vélo d'appartement pour produire l'électricité nécessaire via une dynamo, illustrant le thème de la résistance face aux contraintes imposées.

Le réchauffement climatique et l'économie

Une conférence sur le climat démarre aujourd'hui à Antalya en Turquie pour tenter de enrayer le réchauffement global. Sous les traits de Laurent Gerra, un commentaire satirique propose que ce phénomène pourrait être bénéfique pour l'économie nationale. La culture de bananes dans le Pas-de-Calais serait alors encouragée par les températures plus douces.

Cette perspective promet d'améliorer la balance commerciale française tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour l'élevage. Le narrateur évoque des plats comme la blanquette de girafe, le cassoulet de kangourou ou le navarin d'antilope. Ces propositions culinaires laissent néanmoins dubitatif une grande partie du public.

Autres personnalités pastichées et contexte politique

Le spectacle inclut également Enrico Macias qui revisite les spécialités françaises en comparant le far bédouin au far breton. Patrick Sébastien, incarné par l'humoriste, ouvre les portes de son nouveau cabaret transformiste avec une grande excitation. Jean-Marie Le Pen garde un œil sur sa lignée face aux doutes sur ses relations personnelles.

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François Bayrou tente d'unifier le centre avec une bienveillance ferme avant 2027. Enfin, Jean-Luc Mélenchon s'inquiète du sort des casseurs lors de manifestations. Ces multiples imitations offrent un panoramique humoristique mais critique de la vie politique et médiatique française actuelle.