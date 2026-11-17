Sur Europe 1, Pascal Praud accueille Sylvain Tesson, analyse la crise au Moyen-Orient avec Emmanuel Macron et examine les tensions politiques et sociales en France.

La chroniqueur et animateur Pascal Praud a repris les ondes d' Europe 1 pour une émission de deux heures dédiée à l'analyse sans concession de l'actualité brûlante. Au programme de cette édition, un focus particulier sur les enjeux géopolitiques majeurs et les débats de société qui rythment le paysage médiatique français. L'auditeur est invité à participer activement au débat en appelant le 01.80.20.39.21 ou en s'exprimant sur les réseaux sociaux de la station.

Sylvain Tesson : Voyage et Philosophie dans le Pacifique

L'écrivain et explorateur Sylvain Tesson a été l'invité de choix de Pascal Praud pour présenter son nouveau livre intitulé " Les Piliers de la mer ". Dans cet ouvrage, le navigateur décrit son aventure incroyable traversant le Pacifique, un périple qui témoigne de sa passion pour les grands espaces et la solitude.

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Sylvain Tesson a également partagé ses réflexions philosophiques sur la signification de l'exploration et de la nature. Il a notamment expliqué sa conception du baptême des sommets à travers la phrase : " Nommer c'est aimer et aimer c'est nommer ". Cette citation illustre sa vision profonde du lien entre l'homme et les territoires qu'il parcourt.

L'auteur a profité de ce passage à l'antenne pour évoquer son nouvel album de photographies d'ascensions. Ces images captent l'essence même de ses expéditions, offrant un témoignage visuel saisissant sur les paysages extrêmes rencontrés lors de ses voyages. Cet entretien a permis de comprendre comment l'écriture et la photographie s'entrelacent dans son parcours artistique.

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Crise au Moyen-Orient : Mobilisation Française et Tensions Régionales

La guerre en Iran et les tensions au Moyen-Orient ont dominé une grande partie des discussions. Pascal Praud a qualifié les positions de la gauche et de l'ultragauche sur ce conflit en affirmant qu'elles " défendent une théocratie moyenâgeuse ". Cette critique s'inscrit dans le contexte de la nomination d'un nouveau guide suprême en Iran.

L'ayatollah Ali Khamenei a en effet nommé son fils, Mojataba Khamenei, comme nouveau guide suprême, marquant un tournant politique significatif pour la région. Cette succession soulève des inquiétudes quant à l'évolution de la stabilité au Moyen-Orient et ses répercussions sur la scène internationale.

Le président Emmanuel Macron a réagi à cette escalade en demandant au porte-avions Charles-de-Gaulle de se diriger vers la Méditerranée orientale. Cette manœuvre vise à rapprocher la force navale française des zones de tension proches du Moyen-Orient, signalant une présence militaire accrue dans la région.

Jules Torres, analyste politique, a exprimé sa préoccupation face à cette dynamique. Il estime que " on n'a jamais eu autant de risques d'entrer en guerre que sous Emmanuel Macron ", mettant en lumière l'inquiétude grandissante sur les conséquences d'une possible implication directe de la France dans un conflit élargi.

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Polémiques Sociétales et Actualité Sportive Française

Dans le domaine des controverses sociales, la mort de l'artiste Pierre Perret a ravivé des débats houleux. Kévin, un militant du parti La France Insoumise (LFI), a tenu des propos choquants à l'égard de l'artiste, déclarant : " Je préfère quand les gens meurent un peu plus tôt ". Cette déclaration a suscité une vive indignation et a été largement commentée par l'animateur.

Les relations entre les médias français ont également été au cœur des critiques. Pascal Praud a déploré les réactions d'Anne-Cécile Mailfert, collaboratrice de France Info. Il a estimé qu'elle " réagit sans esprit, sans humour, elle ne se contrôle pas ", soulignant les tensions persistantes entre différentes voix du paysage journalistique national.

Sur le plan politique interne, François Pierrard a alerté sur les implications de la réforme des retraites proposée par le Rassemble National (RN). Il craint que ces modifications " baissent le budget de la formation professionnelle ", soulignant les risques économiques potentiels de cette réforme pour l'emploi et la qualification des travailleurs.

Enfin, l'actualité sportive a apporté une note de déception pour les amateurs de tennis. L'édition 2026 de Roland-Garros se déroulera sans la présence de Carlos Alcaraz. Le double tenant du titre espagnol a en effet déclaré forfait pour le tournoi parisien, privant le public et les organisateurs de la star du circuit international.