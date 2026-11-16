Pascal Praud aborde la guerre en Iran, la nomination de Mojataba Khamenei et la situation sécuritaire au Lycée Nelson Mandela. Analyse des enjeux politiques et sociaux actuels.

Pascal Praud revient pendant deux heures sur les sujets qui font l'actualité. L'émission de radio couvre divers dossiers, dont la guerre en Iran et la situation au Lycée Nelson Mandela.

La guerre en Iran et Mojataba Khamenei

La guerre au Moyen-Orient se poursuit. L'Iran a nommé un nouveau guide suprême, Mojataba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei.

Also read Pascal Praud : Franck Allisio dénonce les agressions des militants RN et la violence

Pascal Praud estime que la gauche et l'ultragauche défendent une théocratie moyenâgeuse. Cette guerre se déroule dans un contexte géopolitique tendu.

Jules Torres estime que jamais on n'a eu autant de risques d'entrer en guerre que sous Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a demandé au porte-avions Charles-de-Gaulle de se diriger vers la Méditerranée orientale.

Advertisement

L'objectif est de se rapprocher du Moyen-Orient où la situation reste critique. Les tensions militaires augmentent dans la région.

La sécurité au Lycée Nelson Mandela

Augustin Donnadieu relate qu'une minorité de personnes a empêché plus de 1500 élèves d'avoir cours. Le Lycée Nelson Mandela est au cœur de cette agitation.

Les journalistes CNEWS étaient bloqués. Augustin Donnadieu rapporte qu'on était plus au lycée Nelson Mandela mais à la prison de la Santé.

Éric Delbecque explique que sont en train d'arriver tous les fruits de ce que nous n'avons pas contrôlé. La sécurité devient un enjeu majeur.

Advertisement

Autres sujets de l'émission

Jean-François Pérès se réjouit de la victoire des XV de France. Il qualifie cette victoire de vrai moment de communion nationale. Philippe Diallo est candidat à la tête de la FIFA.

Jean-François Pérès déclare que Infantino a déjà beaucoup de votes acquis. Le sport reste un domaine qui ramène à son propre niveau, selon Pascal Praud.

Y.Carra, porte-parole de Mobilité Club France, propose de baisser les taxes sur le carburant. Il déclare qu'il n'y a pas de raison de paniquer lors de la pénurie de carburant.

La guerre en Iran et la situation au Lycée Nelson Mandela sont des dossiers majeurs de cette émission. Pascal Praud aborde sans concession tous les sujets d'actualité.