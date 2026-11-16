Pascal Praud : Franck Allisio dénonce les agressions des militants RN et la violence

Pascal Praud revient sur L'Heure des pros des agressions contre les militants du RN et de La Cocarde, qualifiées de méthodes mafieuses par Franck Allisio.

Pascal Praud a abordé les ondes de L'Heure des pros ce lundi pour décrypter les tensions politiques récentes marquées par des actes de violence. L'émission a notamment centré ses débats sur les agressions subies par des militants du Rassemblement national et de l'association La Cocarde.

Les agressions qualifiées de méthodes mafieuses

Franck Allisio a exprimé sa fureur face à ces violences en utilisant des termes extrêmement forts pour qualifier les actes commis. Il estime que les assaillants ont fait preuve de ce qu'il décrit comme une approche proche des méthodes mafieuses et des méthodes terroristes. Cette dénonciation met en lumière l'intensité du ressentiment ressenti par les dirigeants de ces organisations politiques et associatives.

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La position de Pascal Praud sur le témoignage

Pascal Praud a rappelé le rôle de son programme dans le paysage médiatique français lors de cette chronique. Il a souligné que leur équipe ne se positionne pas comme un média d'opinion mais cherche avant tout à témoigner de la réalité du terrain. Cette affirmation vise à ancrer l'émission dans une démarche de constat factuel plutôt que dans le partisanat direct.

Les autres sujets de tensions abordés

Outre les violences politiques, l'émission a également évoqué la situation des journalistes de BFM TV qui ont fait l'objet d'agressions. Ces faits divers médiatiques illustrent une dynamique de montée de la violence qui traverse plusieurs secteurs de la société française. L'actualité a donc permis d'aborder ces questions de sécurité des personnes exerçant des métiers à risque.

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La crise des mutations des proviseurs

L'échange a également porté sur les demandes de mutation de 50 proviseurs qui se sentent complètement abandonnés par les autorités. Olivier Dartigolles a déploré cette situation, indiquant que ces chefs d'établissement sont dans une position difficile face à la gestion de leurs carrières.

Les prédictions de Richard Millet

Richard Millet a partagé une vision sombre de l'avenir concernant ces mutuations. Il a prédit que les proviseurs concernés trouveront la même violence ailleurs une fois transférés. Cette déclaration souligne la persistance du climat de tension au sein du milieu éducatif et l'inefficacité perçue des solutions administratives actuelles.