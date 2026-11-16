Pascal Praud et Henri Guaino discutent de la présidentielle sur L'Heure des pros

Pascal Praud reçoit Henri Guaino pour la sortie de son livre. Le journaliste revient aussi sur Éric Dupond-Moretti et les agressions de militants.

Le lundi, Pascal Praud a accueilli Henri Guaino dans les studios d' Europe 1 à l'occasion de la publication de son ouvrage " Aurons-nous enfin un président ? ". Cette rencontre s'est déroulée sur L'Heure des pros, l'émission quotidienne qui mêle actualité, débats et bonne humeur.

Rencontre avec l'auteur Henri Guaino

Henri Guaino, invité de marque de ce lundi, est venu promouvoir son dernier livre au micro de Pascal Praud. Cette apparition s'inscrit dans le cadre habituel de l'émission qui propose un regard éclairé sur les enjeux politiques du moment. La présence de l'écrivain et homme politique offre une perspective unique sur la question centrale de la présidence en France.

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Les propos d'Éric Dupond-Moretti

Dans le même numéro, Pascal Praud revient sur les déclarations récentes d'Éric Dupond-Moretti. Les propos du ministre ont suscité des réactions vives, notamment celles de Franck Allisio qui souligne le manque d'habitude de la contradiction. Cette analyse fait partie des sujets abordés dans le cadre des débats quotidiens de l'émission.

Agressions contre les militants du RN

Le sujet des agressions subies par des militants du RN et de certains journalistes de BFM a également occupé une place centrale dans l'émission. Franck Allisio qualifie ces actes de méthodes mafieuses et terroristes, soulignant la gravité de la situation. Ces événements sont analysés comme des symptômes d'une crise politique plus profonde.

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La position de Pascal Praud

Pascal Praud rappelle fermement que son média n'est pas un média d'opinion mais un témoin de la réalité. Cette affirmation sert de fil conducteur pour l'interprétation des faits controversés présentés lors de l'émission. L'objectif est de fournir une information factuelle tout en permettant l'expression de points de vue divergents.

Retrouvez l'émission en replay

Les auditeurs peuvent retrouver l'émission en direct, toutes les émissions en replay, ainsi que les podcasts sur l'application d'Europe 1. Cette plateforme permet de accéder à l'ensemble des contenus disponibles pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission en temps réel. L'accès à ces archives garantit une couverture complète de l'actualité traitée par Pascal Praud et ses invités. La disponibilité des podcasts enrichit l'expérience auditive et permet une écoute différée des débats passionnants.