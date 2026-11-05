Pascal Praud et Europe 1 dénoncent une pétition contre CNews

Pascal Praud et Éric Naulleau condamnent une pétition visant CNews lors de l'émission Europe 1, jugeant l'initiative comme une perversion intellectuelle totale.

La chronique quotidienne de Pascal Praud dans L'Heure des pros a servi de tribune pour dénoncer une pétition targeting CNews, qualifiant l'initiative de manifestation d'une hostilité envers ceux qui affirment rapporter la réalité des faits. L'émission du matin sur Europe 1, animée par le journaliste, est traditionnellement un espace où actualité, débats et bonne humeur rythment les échanges entre les invités et l'audimat. Cette séquence spécifique, diffusée un jeudi, a permis à Pascal Praud de revenir en détail sur la nouvelle journée de mobilisation qui continue d'impacter lourdement les commerçants à travers le pays.

Prise de position contre la pétition anti-CNews

Pascal Praud a exprimé son indignation face à l'organisation d'une pétition visant à cibler la chaîne d'information en continu CNews. Selon ses propos rapportés lors de l'émission, cette initiative repose sur l'idée fausse que les journalistes et chroniqueurs de CNews seraient des individus dangereux simplement parce qu'ils témoignent de la réalité telle qu'ils la perçoivent. L'émission a également souligné la position d'Éric Naulleau, qui a condamné cette démarche avec une sévérité remarquable. Naulleau a décrit cette action collective comme une perversion intellectuelle totale, refusant toute légitimité à une telle mobilisation contre la liberté d'expression journalistique.

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Mobilisations commerciales et contexte politique

En parallèle de ces débats sur la liberté de la presse, l'attention s'est portée sur les répercussions économiques des mouvements sociaux. Pascal Praud a insisté sur les difficultés rencontrées par les commerçants suite à cette nouvelle journée de mobilisation. Le contexte politique semble également jouer un rôle central dans ces tensions, avec des références implicites aux responsabilités gouvernementales. Laure Lavalette, lors d'autres séquences de l'émission, a rappelé que les dirigeants politiques tels qu'Attal, Philippe et Retailleau ont tous été aux manettes, suggérant une responsabilité collective face aux crises sociales actuelles. Cette prise de position met en lumière les tensions persistantes entre le gouvernement et les acteurs économiques.

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Autres sujets abordés dans l'émission du matin

L'émission a également été le théâtre de diverses autres interventions et analyses sur l'actualité brûlante. Pascal Praud a reçu Vincent Roux, ce mercredi, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage ou d'une déclaration importante. Les sujets traités ont varié, allant de l'agression d'un proviseur, qui a suscité de vives réactions, aux attaques permanentes contre certaines institutions ou figures publiques. Ces différentes séquences montrent la diversité des thématiques couvertes par l'équipe de L'Heure des pros, offrant une synthèse rapide mais complète des enjeux du jour.

Disponibilité et accès aux contenus de la radio

Pour les auditeurs souhaitant revoir ou écouter ces analyses, l'accès aux contenus de la radio est facilité par les nouvelles technologies. Les programmes peuvent être retrouvés en direct, ainsi que toutes les émissions disponibles en replay. L'application dédiée à Europe 1 permet également d'accéder à tous les podcasts enregistrés, offrant une flexibilité totale pour suivre l'actualité et les débats. Cette plateforme numérique renforce l'écoute et la participation des auditeurs à l'émission, assurant la pérennité d'un espace de débat public vibrants.