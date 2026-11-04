Pascal Praud et Éric Naulleau dénoncent les attaques contre CNews

Sur L'Heure des pros, Pascal Praud et Éric Naulleau condamnent fermement la pétition visant à interdire CNews, qualifiant ces démarches d'injustes et intellectuellement perverses.

La chaîne d'information continue CNews fait l'objet d'une campagne de dénigrement sans précédent, selon les propos tenus ce mercredi par Pascal Praud dans son émission L'Heure des pros. Le journaliste met en lumière une volonté persistante attribuée à l'extrême gauche de tenter d'interdire purement et simplement la diffusion de la chaîne sur le territoire national.

Critiques virulentes contre la pétition

Pascal Praud s'est élevé avec force contre cette initiative, estimant que les critiques adressées aux journalistes de CNews relèvent d'une perversion intellectuelle totale. Il a souligné que la chaîne est accusée d'être dangereuse uniquement parce qu'elle se contente de témoigner de la réalité telle qu'elle est perçue par ses équipes éditoriales et ses invités.

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Éric Naulleau, collaborateur régulier de l'émission, a rejoint cette critique sévère. Il a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une attaque directe contre la liberté d'expression et le droit à l'information pluraliste, rejetant catégoriquement les arguments avancés par les détracteurs de la chaîne.

Tensions politiques et primaires droitières

Au-delà de la défense de CNews, l'émission a abordé les enjeux majeurs du paysage politique français actuel. Pascal Praud s'est intéressé à l'interview récente accordée par Jordan Bardella, analysant les implications de ses prises de position pour l'avenir du Rassemblement National.

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Éric Naulleau a également apporté son éclairage sur la primaire de la droite. Il a mis en garde les forces politiques conservatrices, affirmant que soit elles parviennent à s'unir autour d'un projet commun, soit elles risquent de perdre toute influence significative lors des prochaines échéances électionales.

Incidents et controverses sociales

Lancé depuis Rouen, Lara Tchekov a dénoncé une agression violente subie par des jeunes, mettant en cause un contexte social tendu. Elle a estimé que la simple écoute de chants catholiques pouvait exposer des individus à des risques de lynchage public, illustrant les fractures sociétales actuelles.

Olivier de Lagarde a commenté l'affaire survenant à Trappes, y voyant un cas parfait utilisé par certains acteurs politiques pour tenter de faire tomber le RN. Cette analyse souligne les manipulations médiatiques et politiques qui entourent les incidents locaux pour servir des agendas nationaux plus larges.

Ironie sur les messages d'Emmanuel Macron

Enfin, Éric Naulleau a ironisé sur les textos révélés concernant Emmanuel Macron. Il a comparé ces communications intimes à la mémoire de guerre de Charles de Gaulle, suggérant un décalage total entre l'image présidentielle officielle et la réalité des échanges privés, renforçant ainsi le débat sur le ton de la communication gouvernementale.