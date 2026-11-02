Pascal Praud critique Emmanuel Macron et la guerre en Iran : l'analyse du journal Europe 1

Pascal Praud qualifie lesquinze années de la Cinquième République de terribles. Il analyse la guerre en Iran, la présence du Charles-de-Gaulle sous Emmanuel Macron et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le chroniqueur Pascal Praud a tenu, au sein de son émission sur la radio Europe 1, un propos sans appel concernant l'actualité politique française et internationale. Il déclare que nous venons de vivre les quinze années les plus terribles de la Cinquième République. Son analyse dure deux heures sans concession et couvre une large palette de sujets d'actualité brûlants.

Emmanuel Macron et la guerre en Iran

Pascal Praud estime que l'Europe n'a jamais eu autant de risques d'entrer en guerre que sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette inquiétude majeure est liée à la situation géopolitique complexe qui s'installe au Moyen-Orient. Le président Emmanuel Macron a ordonné au porte-avions Charles-de-Gaulle de se diriger vers la Méditerranée orientale. Cette manœuvre vise à rapprocher la force navale française des zones de tensions actuelles dans la région du Moyen-Orient.

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Succession et crise en Iran

La guerre en Iran se poursuit intensément et la région du Moyen-Orient reste un foyer d'inquiétude majeur. L'Iran a nommé un nouveau guide suprême, Mojataba Khamenei. Il s'agit du fils de l'ayatollah Ali Khamenei. Pascal Praud qualifie ce changement de pouvoir en estimant que la gauche et l'ultragauche défendent une théocratie moyenâgeuse. Ce commentaire reflète une critique politique forte de l'opposant médiatique face à cette nouvelle orientation iranienne.

Confinement de Jean-Michel Cohen à Tel-Aviv

Le nutritionniste renommé Jean-Michel Cohen est actuellement bloqué à Tel-Aviv. Cette métropole est la capitale de l'État d'Israël. Il y reste coincé en raison de la situation dangereuse qui règne au Moyen-Orient. Il relève qu'en Israël, des gens ont décidé de dormir dans des abris. Cette observation directe témoigne de l'impact humain et logistique des conflits en cours pour les personnes présentes sur place.

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Crises économiques et sociales en France

En France, les auditeurs partagent leurs frustrations sur le prix de l'essence. Un auditeur indique qu'il a l'impression de faire un braquage lorsqu'il va faire le plein. Face à la hausse du prix du carburant, Y. Carra, qui est le porte-parole de Mobilité Club France, propose de baisser les taxes sur le carburant. Il explique également qu'il n'y a pas de raison de paniquer concernant d'éventuelles pénuries de carburant. D'autres auditeurs expriment un ras-le-bol complet pour tous les commerçants face à la violence urbaine croissante.

Suivi des dossiers judiciaires et sportifs

Sur le plan judiciaire, l'avocat du policier impliqué dans la mort de Nahel plaide pour des procédures spécifiques. Il estime qu'il faut une juridiction spécialisée pour juger ce type de dossier technique. Dans le domaine sportif, l'édition 2026 de Roland-Garros se déroulera sans Carlos Alcaraz. Le double tenant du titre espagnol ayant déclaré forfait pour ce tournoi majeur du tennis mondial. L'émission permet aussi de débattre via le numéro 01.80.20.39.21 ou sur les réseaux sociaux d'Europe 1.