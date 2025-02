Pascal Obispo s'explique sur ses propos à propos de Pierre Garnier

Pierre Garnier était l'invité de C à vous pour parler de sa nomination aux Victoires de la musique 2025. Pascal Obispo, qui a récemment qualifié la jeune star de « têtard », s'est exprimé sur les ondes d'Europe 1 pour clarifier ses propos.

Jeudi 13 février, Pierre Garnier était l'invité de l'émission C à vous pour discuter de sa nomination dans la catégorie « révélation masculine de l'année » aux Victoires de la musique 2025. Sur le plateau, Mohamed Bouhafsi a évoqué l' ascension fulgurante du jeune chanteur depuis sa victoire à la Star Academy . « Vous cartonnez tellement que huit dates viennent s'ajouter à votre tournée, ce qui fait de celle-ci une des plus grosses de l'année.

Vous ne vous dites pas que ça va trop vite parfois ? », a-t-il demandé à Pierre Garnier. « Oui, surtout au début, quand je suis sorti de la Star Ac', c'était tout nouveau pour moi. Je suis passé de rien à tout d'un coup », a-t-il répondu.En abordant le sujet de la notoriété, Anne-Elisabeth Lemoine a souhaité connaître la réaction de Pierre Garnier concernant les récentes déclarations de Pascal Obispo à son sujet. « Votre jeunesse et puis l'ascension fulgurante, ça fait parfois grincer des dents. Ça a amené Pascal Obispo à vous dire que vous étiez encore qu'un têtard. Vous avez répondu en disant que vous espériez devenir vite une grenouille. Mais vous ne lui en voulez pas du tout ? », lui a-t-elle demandé. « Non non, pas du tout », a assuré Pierre Garnier. « Dans le fond, il n’a pas tort. C’est vrai que moi je viens de commencer. Ça fait même pas un an que je fais ça donc certes, c’est allé très vite et très haut pour moi, mais en vrai j’en suis qu’au début », a-t-il confié, laissant entendre qu’il considérait les propos de Pascal Obispo comme « normaux ». Lundi 10 février, Pascal Obispo s'est exprimé sur les ondes d'Europe 1 concernant ses propos tenus quelques jours plus tôt sur RFM. « J’ai dit que ça allait trop vite, ce n’est pas du tout négatif », a-t-il d'abord souligné. « Tous ceux qu’on montre, je trouve qu’on les voit beaucoup et on les montre trop. Ça peut être compliqué pour eux parce que c’est beaucoup de pression », a expliqué l'interprète de Lucie, qui souhaite « beaucoup de chance » à la jeune génération. Au moment de conclure, Pascal Obispo a assuré qu'il n'avait aucune animosité envers l'ancien gagnant de la Star Academy. « Je voudrais embrasser Pierre Garnier, que j’aime profondément », a-t-il martelé. « On est produit par le même producteur et franchement il ne faut pas lire ce qu'il se raconte dans la presse, enfin pardon, sur les réseaux sociaux. J’aime beaucoup Pierre Garnier ! », a-t-il ajouté avec conviction.





