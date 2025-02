Pascal Obispo et la Star Academy: Guerre ou Paix ?

Après des propos jugés critiques envers les vainqueurs de la Star Academy, Pascal Obispo a suscité la réaction de Pierre Garnier, vainqueur de la saison 2023. Une petite polémique a éclaté, mais l'artiste a tenu à clarifier ses intentions.

Nikos Aliagas annonçait en 2023 la victoire de Pierre Garnier dans la Star Academy face à Julien . La carrière de l'auteur de Ceux qu'on était avait instantanément décollé. En sera-t-il de même pour Marine , gagnante de la saison 2024 de la Star Academy ? Pascal Obispo , invité sur RFM, n'a pas mâché ses mots sur le phénomène Star Academy . 'J'écoute ce qu'ils font, je trouve que malheureusement, on les monte un peu trop au pinacle.

On les glorifie un peu trop alors qu'ils sont encore des têtards', avait-il déclaré. Ajoutant : 'Dès qu'il y a un gagnant, c'est tout de suite un génie alors que bon, finalement au bout d'un album t'es pas un génie'. Il avait néanmoins clarifié son propos. Son but n'était pas de discréditer les participants à la Star Academy. Selon lui, il faut simplement se souvenir que la phase d'apprentissage est aussi importante que le reste. 'Musicalement, quand on a tous fait nos premiers albums, on n'était pas prêts, et bien heureusement ! Celui qui est prêt au premier album, il est très très fort'. Pierre Garnier avait appris cette critique en plein direct, sur France Inter. Dans la matinale du 11 février, Léa Salamé n'avait pas manqué de lui communiquer. Le jeune homme de 22 ans, nommé dans la catégorie révélations masculines de l’année aux Victoires de la musique, faisait en effet partie de ses invités aux côtés d’Aliocha Schneider et de Lucky Love. Invité à répondre à ces paroles, Pierre Garnier l'a fait avec fairplay. Et élégance et modestie :'Non mais il n’a pas forcément tort. C’est vrai que je ne suis encore qu’au début de ce que je peux faire. C’est tout nouveau pour moi. Donc je fais ce que je peux avec le temps qui m’est imparti, les nouveautés que j’apprends au fur et à mesure. Donc oui, forcément, j’espère un jour devenir une grenouille'. Pascal Obispo avait été pointé du doigt. Une petite polémique était née. Il avait alors tenu à mettre les choses au point sur Europe 1, le 10 février.'J’ai dit que ça allait trop vite. Ce n’est pas du tout négatif. Ceux qu’on monte, je trouve qu’on les voit beaucoup, ça peut être compliqué pour eux parce que c’est beaucoup de pression. Je ne suis pas dur avec la nouvelle génération, au contraire je leur souhaite beaucoup de chance. Mais il faut être calme, ça va à vitesse incroyable'. Le 12 février, l'interprète de Mourrir demain a (de nouveau) réagi. Il a changé sa photo de profil. La nouvelle photo ? Une grenouille. On ne sait plus si on doit rire ou pleurer.





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Star Academy Pascal Obispo Pierre Garnier Critique Musicale Julien Marine Victoires De La Musique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pascal Obispo met en garde contre une mise en avant précipitée des gagnants de Star AcademyPascal Obispo a récemment exprimé son avis sur les gagnants de Star Academy, Pierre Garnier et Marine Delplace. L'artiste estime que l'enthousiasme qui les entoure est peut-être excessif et que leur ascension fulgurante pourrait être préjudiciable à leur développement artistique.

Lire la suite »

Pascal Obispo revient sur ses propos cash au sujet des gagnants de la « Star Academy »Le chanteur a tenu à rectifier de précédents commentaires assez cash sur les récentes vedettes du télécrochet de TF1

Lire la suite »

24 Heures du Mans : Vivez une expérience unique avec Eddy de Pretto et Pascal Obispo !Les 24 Heures du Mans se transforment cette année en un événement inoubliable avec deux concerts exceptionnels. Eddy de Pretto et Pascal Obispo, deux figures phares de la musique française, illumineront la scène lors des Essais et Qualifications. 20 Minutes vous offre la chance de gagner des places pour assister aux essais et profiter de cette expérience VIP.

Lire la suite »

Pierre Garnier répond à la critique de Pascal ObispoAprès les critiques de Pascal Obispo concernant la nouvelle génération d'artistes issus des télé-crochets, Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023, a répondu avec humour en déclarant être « au début de ce que je peux faire » et espérant devenir « une grenouille un jour ».

Lire la suite »

Pascal Obispo Décline les Victoires de la MusiqueLe chanteur Pascal Obispo a annoncé qu'il ne participerait pas à la cérémonie des Victoires de la Musique 2023. Il a vivement critiqué la compétition entre artistes, qualifiant le processus de « truqué » et affirmant qu'il n'avait aucun intérêt à être à nouveau « Monsieur Pignon ».

Lire la suite »

Charles, éliminé de Star Academy, revient sur son aventure et son évolutionCharles, éliminé de Star Academy lors de la première demi-finale, revient avec Gala.fr sur son expérience dans le château. Entre émotions, amitiés et progrès, le jeune Breton partage ses impressions.

Lire la suite »