Pascal Landais élu président du comité départemental olympique et sportif de la Dordogne

Pascal Landais, président du comité de cyclotourisme (66 ans), a été élu président du comité départemental olympique et sportif de la Dordogne avec 91,75% des voix. Il succède à Claude Gaillard, nommé président d'honneur. Landais s'est engagé à poursuivre le travail de son prédécesseur tout en apportant de nouvelles idées.

Landais, un bénévole de longue date dans le monde du sport, a déclaré qu'il était prêt à relever le défi du poste malgré le contexte économique difficile. Il a également souligné l'importance de la citoyenneté, du sport-santé et du sport adapté. Il souhaite également encourager les activités sportives et de plein air et accompagner les comités pour trouver de nouvelles façons d'aborder leur pratique. Landais a réuni une équipe motivée et diversifiée, composée de jeunes, de femmes et de personnes expérimentées. Il a exprimé sa volonté de poursuivre le travail accompli par Gaillard tout en apportant de nouvelles idées et perspectives. Le nouveau bureau élu, qui attribuera les postes mardi 18 février, comprend Eva Amsellem, Patrick Aubin, Alexandre Bregeon, Marie-Laure Ducher Morcillo, Jean-Louis Gauthier, Mireille Léger, Michel Prédignac, Pascal Thielin et Philippe Vallaeys. Les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité. Les comptes 2024 sont excédentaires de 22 834,52 € et le prévisionnel 2025 s'établit à 163 000 euros malgré la baisse attendue des subventions





