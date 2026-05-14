Le café et le thé ne sont pas en mesure de remplir leur quota d'hydratation quotidienne, car en consommant une quantité suffisante, ils peuvent même créer un déficit en eau. Cependant, le roiboos sud-africain est une alternative hydratante dépourvue de caféine et de théine.

Enchaînant les boissons sucrées comme le café ou le thé en raison d'un manque de boire de l'eau, beaucoup de gens se trompent sur la promesse hydratatrice qu'elles paraissent avoir.

Bien que le café et le thé contiennent de l'eau comme leur base, ils ne remplissent pas pleinement leur quota d'hydratation quotidienne, car en consommant des quantités importantes, ils peuvent même créer un déficit d'eau. Le café, en particulier, contient de la caféine qui stimule les reins et élimine l'eau, tandis que certains thé et tisanes favorisent l'élimination d'eau.

Cependant, le roiboos sud-africain, dépourvu de caféine et de théine, permet de boire chaud tout en hydratant le corps efficacement. Voici quelques recommandations pour boire plus d'eau et améliorer son hydratation





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