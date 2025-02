Pas de Jackpot pour la Saint-Valentin: 13 millions d'euros non gagnés au Loto

Aucun joueur n'a remporté le jackpot de 13 millions d'euros du Loto spécial Saint-Valentin. Cinq joueurs ont cependant gagné le deuxième rang avec 108 124 euros chacun. Le prochain tirage du Loto aura lieu ce samedi 15 février 2025 avec un jackpot de 14 millions d'euros.

C'était un beau jackpot, mais pour la Saint-Valentin , personne ne l'a décroché. Le Loto spécial de la FDJ pour ce vendredi 14 février 2025 mettait en jeu 13 millions d'euros. Une belle somme qui n'a pas trouvé preneur. Pour ce faire, il fallait jouer : 9 – 10 – 17 – 45 – 46 et le numéro chance, le 3. Personne n'a trouvé la combinaison. En revanche, ce ne sont pas moins de cinq joueurs qui ont gagné le rang 2 des gains et qui donc empochent la belle somme de 108 124 euros. Chacun.

Si c'est une belle somme, ils doivent se mordre les doigts de ne pas avoir trouvé le numéro chance qui leur a manqué pour récupérer le jackpot. À lire aussi « Mon banquier n'en revenait pas ! » : jackpot au Loto, ce couple remporte 13 millions d'euros 50 gagnants à 20 000 euros En plus de la loterie, cinquante billets tirés au sort permettaient de remporter 20 000 euros. Voici les codes gagnants : B95628147 ; O99234432 ; H28516676 ; O90490412 ; C22089331 ; E07185121 ; R78758950 ; N83876445 ; M68094028 ; I95037695 ; V89940311 ; H22879141 ; S25186106 ; D41258296 ; V27613619 ; S00314949 ; S81937151 ; B75886639 ; V89878275 ; T90875055 ; M81588302 ; N88807406 ; L06331738 ; V17099892 ; O20927840 ; Q65487551 ; M20573932 ; H01374621 ; S67404961 ; B47393606 ; A19166373 ; F03613051 ; G30958823 ; P28871915 ; G91293200 ; S02048594 ; V89837258 ; I79400961 ; A30069316 ; T15048997 ; I62572209 ; P72013822 ; Q51749519 ; A69893562 ; U05803774 ; T16769211 ; N64167005 ; E28919308 ; P36007363 ; O17921920. Prochain tirage ce samedi Le prochain tirage du Loto (classique, cette fois) aura lieu ce samedi 15 février 2025. Il mettra en jeu 14 millions d'euros comme le jackpot de ce vendredi n'a pas été remporté. Pour y participer, rien de plus simple, rendez-vous dans un point de vente FDJ ou en ligne, sur leur site web ou leur application. Vous pourrez alors choisir vos cinq numéros et deux étoiles ou opter pour l'option « Flash » qui complétera aléatoirement votre grille à votre place, sans impact sur la probabilité de gagner. Pour rappel, une grille coûte 2,20 euros. La loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans, dans les points de vente comme en ligne. Jouer comporte des risques : isolement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé), si vous souhaitez une aide. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





