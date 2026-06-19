Pas de Fête de la musique à Royan en raison des fortes chaleurs

Le maire de Royan, Patrick Marengo, a annulé la Fête de la musique pour préserver la population de l'impact de cette vague de chaleur.

Le Front de mer de Royan restera calme dimanche, privé de Fête de la musique en raison des fortes chaleurs annoncées. Le maire de Royan , Patrick Marengo, a pris sa décision pour préserver la population de l'impact de cette vague de chaleur .

Les prévisions de Météo-France annoncent des températures supérieures à 30 °C, voire 35 °C dès dimanche 21 juin. Le maire de Saujon a également annulé la Fête de la musique. D'autres municipalités du Pays royannais pourraient être tentées de prendre un arrêté similaire. La vague de chaleur bouscule déjà les examens, les transports et les infrastructures en France.

Les principales informations de ce mercredi sont disponibles en direct. La France retient son souffle face à une première vague de chaleur précoce qui bouscule déjà les examens, les transports et les infrastructures





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