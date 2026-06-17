Partenariat hospitalier sauve la clinique du Quercy de la fermeture imminente

Un accord entre l'hôpital de Cahors et la clinique du Quercy, soutenu par la mutuelle Mutami, assure la continuité du service SMR gériatrique à partir du 22 juin, évitant la fermeture prévue pour l'été 2026.

La clinique du Quercy, établissement de santé privé situé à Cahors , était menacée de fermeture dès l'été 2026 en raison de graves difficultés structurelles, d'un déficit budgétaire persistant et d'une pénurie de personnel médical, notamment de spécialistes en gériatrie et en rééducation.

La perspective d'une interruption de service avait suscité l'inquiétude des familles, des patients et des acteurs locaux, d'autant plus que la clinique assure, depuis plusieurs années, un rôle essentiel dans la prise en charge du service de médecine de soins de suite et de réadaptation (SMR) gériatrique. Face à l'urgence, les autorités sanitaires du département du Lot-et-Garonne, le conseil municipal de Cahors et la direction de l'hôpital de Cahors ont réuni leurs forces afin de concevoir une solution pérenne.

Après des discussions intenses, un accord de partenariat a été signé entre l'hôpital de Cahors et la clinique du Quercy, appartenant à la mutuelle Mutami. Le Dr David Dombrowski, chef du service SMR gériatrique de l'hôpital, a accepté de prendre en charge la direction médicale de l'unité gériatrique de la clinique. Cette convention prévoit que les cinq médecins spécialistes en gériatrie de l'hôpital seront détachés à la clinique, assurant ainsi une présence médicale continue, même en dehors des horaires ouvrés.

En cas d'urgence nocturne ou le week‑end, les patients seront transférés à l'hôpital, garantissant une continuité de soins optimale





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