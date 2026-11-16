Parrot bat les records : 10 millions d'euros de commandes de drones ANAFI UKR livrés

Parrot enregistre une croissance record grâce à l'ANAFI UKR. 10 millions d'euros de commandes sont livrées aux armées européennes, dépassant déjà le chiffre d'affaires de 2025.

Le fabricant de drones français Parrot a annoncé ce lundi 16 novembre 2026 que plus de 10 millions d'euros de commandes de son micro-drone militaire ANAFI UKR sont en cours de livraison au quatrième trimestre. Ces nouvelles livraisons proviennent de plusieurs programmes d'équipement de forces de défense européennes remportés cette année, et pour partie de l'OTAN. Cette annonce s'ajoute à une série de contrats qui, depuis février, ont fait de ce petit drone de reconnaissance le principal moteur de la croissance du groupe tricolore.

Spécifications techniques de l'ANAFI UKR

L'ANAFI UKR est un micro-drone de moins d'un kilo, pensé à partir de ce que les armées ont appris sur le terrain. Avec sa batterie longue durée XLR, l'appareil peut rester en l'air jusqu'à 50 minutes, selon Parrot. Surtout, il ne perd pas le nord quand l'ennemi brouille les signaux, une pratique devenue courante sur le front. Sa caméra et une intelligence artificielle embarquée prennent alors le relais pour le guider à partir de ce qu'il voit.

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Son rôle est de servir d'yeux aux soldats, ce que les militaires appellent l'ISR, pour renseignement, surveillance et reconnaissance. Ce sont justement ces missions que les nouvelles livraisons doivent renforcer, dans plusieurs pays européens que Parrot ne nomme pas. Les commandes s'inscrivent dans des programmes d'équipement d'une durée d'un à trois ans.

Stratégie commerciale et contrats européens

Certaines livraisons découlent de contrats signés avec des clients européens de la défense, qui n'avaient jamais été rendus publics. Le reste passe par la NSPA, la centrale d'achat de l'OTAN, qui avait déjà servi de canal de distribution précédemment. Il s'agit cette fois de commandes complémentaires, venues alimenter des programmes déjà lancés. Et autant dire que les besoins ne faiblissent pas.

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Chris Roberts, Chief Revenue Officer de Parrot, confirme une dynamique forte. La Finlande, fidèle aux drones français depuis plusieurs années, avait signé pour environ 15 millions d'euros d'ANAFI UKR. L'OTAN avait suivi en mars, puis d'autres achats se sont concrétisés.

Performance financière et perspectives de croissance

Le groupe affiche une progression de 40 %, à 23,7 millions d'euros pour le trimestre, et les 81 millions cumulés sur neuf mois dépassent déjà tout l'exercice 2025. Parrot vise plus de 20 millions d'euros de ventes de micro-drones d'ici fin décembre, ce qui porterait cette activité autour de 80 millions d'euros sur l'année. Elle en prend le chemin.

Avec le recul, on se dit qu'en 2019, après plusieurs années difficiles, Parrot a peut-être bien fait de renoncer, vampirisé par le géant chinois DJI, à ses mini-drones grand public, lui qui avait lancé l'AR.Drone. Le groupe fondé en 1994 par Henri Seydoux s'est alors recentré sur les professionnels.

Sept ans plus tard, ses drones ont quitté les rayons des magasins pour les casernes et les forces armées, avec succès qui plus est. Cette transformation stratégique a permis à l'entreprise de devenir un acteur incontournable de la défense européenne, répondant à une demande croissante pour des solutions de surveillance autonomes et robustes.