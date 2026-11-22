La 5e édition du Parlement libre des jeunes se tient du 27 au 29 novembre à Gouffern en Auge. Organisé par l'UrhaJ, cet événement permet aux jeunes d'exprimer leurs idées.

Le Parlement libre des jeunes fait son grand retour dans la région Normandie pour sa cinquième édition, qui se déroulera spécifiquement du 27 au 29 novembre dans la commune de Gouffern en Auge. Cette manifestation majeure vise à offrir une tribune exceptionnelle aux jeunes habitants de l' Orne et des alentours, leur permettant d'exprimer leurs aspirations, leurs colères et leurs projets pour l'avenir. L'événement s'inscrit dans une volonté forte de favoriser l'engagement civique et la participation active des nouvelles générations aux décisions qui les concernent directement.

Organisation et acteurs institutionnels

Cet événement majeur est porté conjointement par l'Union régionale pour l'habitat des jeunes (UrhaJ) de Normandie, la Ligue de l'enseignement et la résidence habitat jeunes Pass'HAJ d'Argentan. Ces organisations partenaires collaborent étroitement pour structurer une plateforme de dialogue qui dépasse le simple cadre théorique. Leur objectif commun est de créer un espace sécurisé où la parole des jeunes peut s'exprimer librement, sans censure ni hiérarchie sociale imposée. Cette alliance entre acteurs de l'habitat, de l'éducation populaire et du logement social souligne l'importance institutionnelle accordée à la jeunesse comme levier de changement social.

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Thématiques et méthodes de travail

Le cœur du débat repose sur l'écoute active des rêves, des préoccupations et des envies de changement exprimées par les participants. La méthodologie adoptée consiste à partir des injustices que les jeunes rencontrent au quotidien pour réfléchir collectivement à des pistes d'action concrètes. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais aussi d'imaginer des solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Les échanges et débats programmés durant ce week-end sont conçus pour transformer les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, en propositions structurées.

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Vision démocratique et impact social

Au-delà des simples discussions, le Parlement libre des jeunes se présente avant tout comme une véritable expérience de rencontre, de partage et de démocratie participative. Il permet à des jeunes issus de territoires divers et de parcours de vie différents de croiser leurs regards et d'enrichir leur compréhension du monde. Cette initiative vise à renforcer la place des jeunes dans la société en leur rappelant qu'ils sont pleinement légitimes pour participer aux décisions publiques. L'UrhaJ Normandie espère ainsi contribuer à une transformation durable de la représentation citoyenne, en donnant aux jeunes la confiance nécessaire pour agir sur leur environnement.

Calendrier et suite de l'événement

Les trois jours de l'événement, qui s'étendent du vendredi 27 au dimanche 29 novembre, sont dédiés à des rencontres intensives et à l'élaboration de projets. Les participants auront l'opportunité de proposer des actions spécifiques à mettre en œuvre dans leur communauté après la fin du Parlement. Cette dimension opérationnelle est essentielle pour garantir que les débats ne restent pas lettre morte. Le lieu choisi, Gouffern en Auge, offre un cadre propice à cet échange hors du commun, favorisant l'ancrage territorial de ces initiatives jeunes dans le département de l'Orne.