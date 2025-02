Parkside : Des outils électroportatifs de qualité à prix doux

Découvrez trois offres exceptionnelles sur des outils électroportatifs Parkside : une scie sauteuse, une meuleuse d'angle et un nettoyeur haute pression, tous disponibles à prix réduits. Profitez de cette opportunité pour équiper votre caisse à outils sans se ruiner.

Difficile d'imaginer une caisse à outils sans meuleuse ou sans scie sauteuse . Mais encore faut-il avoir le budget pour s'en équiper! Avec Parkside , le problème ne se pose plus : la marque permet d'investir dans des outils électroportatifs de qualité à des prix tout à fait raisonnables. Ces trois bons plans le prouvent, mais attention, les stocks sont limités! La scie sauteuse Parkside PSTKA 12 C3 est disponible pour 19,99 euros au lieu de 24,99 euros.

Ce modèle sans fil est livré sans batterie ni chargeur, il faut donc penser à les acheter séparément si vous n'en possédez pas encore. Elle peut couper une profondeur jusqu'à 70 mm dans le bois et jusqu'à 3 mm dans l'aluminium, et sa longueur de course est de 18 mm. Elle est livrée avec deux lames de scie. La meuleuse d'angle sans fil Parkside PWSA 20-Li F4 passe quant à elle de 29,99 euros à 24,99 euros, là aussi sans batterie ni chargeur. Elle est adaptée au travail du métal, du béton et des carreaux, ce qui en fait un modèle polyvalent. Une protection 2 en 1 est intégrée pour le découpage et le meulage, et sa poignée Softgrip dispose de 3 positions différentes. Enfin, le nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 D2 est proposé à 109,99 euros au lieu de 129 euros. Livré avec une multitude d'accessoires et doté d'une pression de 115 bars, cet appareil est idéal pour décaper les façades, les terrasses, les pavés du jardin, mais aussi les véhicules. Il consomme peu d'eau, ce qui en fait un appareil aussi efficace qu'économique.Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





