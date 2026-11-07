Le Parti des Travailleurs réclame le retour des deux heures gratuites au parking des 3-Fontaines à Cergy après la décision de Hammerson de tarifier le stationnement dès la première heure.

Le Parti des Travailleurs demande officiellement le rétablissement des deux heures de stationnement gratuit dans le parking de la galerie marchande de Cergy. Cette initiative s'oppose directement à la nouvelle politique tarifaire mise en place le 1er octobre au sein du parking des 3-Fontaines. La contestation locale s'inscrit dans un contexte de tension sociale plus large, soulignant le mécontentement face à l'augmentation du coût de la vie.

Contexte politique et revendications syndicales

La fin de la gratuité prolongée continue de provoquer des réactions vives auprès des usagers et des organisations politiques locales. Cette mobilisation rejoint la démarche d'environ 1 700 signataires qui ont déposé une doléance officielle contre cette décision administrative et commerciale. Le Parti des Travailleurs pointe du doigt une situation où les travailleurs et les jeunes en ont assez de la flambée des prix généralisée dans l'économie française.

Also read À Lyon, les travailleurs « sacrifient » leur salaire pour faire grève

La formation d'extrême gauche dénonce une décision prise arbitrairement alors que les salaires et les retraites sont bloqués depuis longtemps. Ils signalent également un manque de moyens criant dans les hôpitaux, les écoles et les services publics essentiels. De plus, aucune mesure concrète n'est prise face aux conséquences du dérèglement climatique par les autorités compétentes.

Nouveau modèle tarifaire imposé par Hammerson

Depuis le 1er octobre, la galerie marchande de Cergy-Pontoise a définitivement tourné la page des deux heures de stationnement gratuit pour basculer vers un nouveau modèle. Ce changement de paradigme, beaucoup plus chiche, est directement commandé par Hammerson, le propriétaire de la galerie marchande. La première demi-heure reste la seule période sans effet sur le portefeuille des conducteurs.

Advertisement

Au-delà de cette courte durée, il faut payer pour se garer selon une grille tarifaire progressive et croissante. La première heure coûte 1 euro, la deuxième 2 euros, la troisième 3,60 euros, et la quatrième 4,80 euros. La tarification va ensuite crescendo pour atteindre un plafond de 10 euros pour une journée complète, définie comme étant de 12 heures et plus.

Exceptions commerciales et conséquences locales

Seules entorses à ce nouveau règlement strict existent pour certains partenaires commerciaux de la galerie. Les clients disposent de 3 heures de stationnement gratuit dès 30 euros d'achat offertes par Auchan. Par ailleurs, 1h30 et les 2h gratuites sont respectivement promises par Fitness Park et Smile World à leurs propres clients inscrits.

Cette disparition de la gratuité longue durée touche directement les habitudes des visiteurs et des commerçants de la zone. Alors que les revendications des lycéens et des étudiants restent ignorées par le gouvernement, la mesure locale est perçue comme une aggravation des difficultés financières pour les familles. La situation actuelle maintient une pression constante sur les usagers quotidiens de l'infrastructture de Cergy.