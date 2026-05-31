A crowd of over 90,000 people gathered at the Parisian fan-zone to welcome back the European champions. The speaker's anticipation was palpable as the team arrived, and the atmosphere was electric as fans celebrated their victory.

Environ 90 000 personnes ont assisté au retour des champions d'Europe dans le parc parisien transformé en gigantesque fan-zone. Sous les yeux du speaker qui use sa salive sur l'estrade depuis le début de l'après-midi, des dizaines de milliers de personnes ne réclament qu'une seule chose : enfin voir, pour de vrai, quand Luis Enrique s'imagine gagner six Ligue des champions.

Le PSG champion d'Europe 2026 : tensions aux abords du Parc, des fauteurs de troubles tentent d'entrer de force dans le stade. C'est immense, c'est énorme : à l'Élysée, Emmanuel Macron célèbre les héros du PSG, 'la plus grande équipe d'Europe'. Même les remplaçants ne font pas la gueule : inconditionnels ou nouveaux convertis, pourquoi ils sont raides dingues du PSG.

Le PSG champion d'Europe : le back-to-back, une ode à la joie de vivre - et de gagner - ensemble. On est venu leur montrer qu'on est fier d'eux : dans le cortège des 1000 motards qui ont accompagné le bus du PSG





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