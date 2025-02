Paris, Tenant du Titre de la Leaders Cup, vise le Doublé

Le Paris Basketball, tenant du titre de la Leaders Cup 2024, se rend à Caen avec l'ambition de remporter un deuxième trophée consécutif. L'équipe, co-leader de Betclic ELITE et présente dans le top 6 de l'EuroLeague, est désormais considérée comme une favorite. Nadir Hifi, le meneur de l'équipe, reconnaît que l'équipe porte le poids de cette étiquette mais se montre confiant dans sa capacité à confirmer. La Leaders Cup, un tournoi unique pour le club parisien créé en 2018, revêt une importance particulière pour l'ensemble de l'équipe.

Leaders Cup - Vainqueur surprise de la compétition de mi-saison en 2024, Paris arrive à Caen avec l'étiquette de tenant du titre. Nadir Hifi et ses partenaires sont prêts à assumer ce statut et remporter un deuxième titre dans l'histoire du club parisien. En 2024, Paris a surpris tout le monde en soulevant le premier Leaders Cup de son histoire. En 2025, le club de la capitale sera cette fois attendu de pied ferme par les sept autres équipes de ce rendez-vous de mi-saison.

Co-leader de Betclic ELITE avec Cholet, dans le top 6 de l'EuroLeague après les deux tiers de la saison régulière, Nadir Hifi est conscient que son équipe endosse désormais la pancarte d'équipe à abattre : « L'année dernière, on était la surprise. On montre de très belles choses en EuroLeague. On est attendu comme une équipe favorite. » Mais Paris attend aussi impatiemment ce rendez-vous de la Leaders Cup, forcément particulier pour le club du propriétaire David Kahn. Ce tournoi entre les huit meilleures équipes de la phase aller est le premier et l'unique pour le moment de l'institution parisienne, créée en 2018, témoigne Nadir Hifi, l'un des acteurs de la victoire à Saint-Chamond en 2024. « C'est un souvenir marqué à vie, des sensations inoubliables. Quand tu as goûté ça, tu as envie d'y regoûter. » Offrir un premier titre à Tiago Splitter, qui ne connaît rien de la saveur de ce premier titre. Normal pour celui qui vit une première saison en tant que technicien principal, pour le moment impressionnante avec Paris, qu'il voudra certainement déjà marquer d'un titre. Le Brésilien ne doute pas en tout cas de la motivation de son effectif à l'idée de réaliser le doublé. Mehdy Ngouama en sait quelque chose, lui qui voit son ancienne équipe en finale mais pas vainqueur. Sans aucun doute que Nadir Hifi et ses partenaires voudront faire mentir leur ex-coéquipier





