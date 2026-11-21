Le Paris Saint-Germain propose une offre exceptionnelle sur son bonnet ESSENTIEL Logo 21/22. Profitez d'une réduction significative pour équiper vos supporters avant les matchs au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain (PSG) a mis en ligne une offre promotionnelle ciblée sur ses articles de marque officiels pour la saison en cours. L'équipe parisienne réduit spécifiquement le tarif du bonnet ESSENTIEL Logo 21/22, permettant aux supporters d'équiper leur tête pour affronter le froid du mois de novembre lors des déplacements et des matchs au Parc des Princes.

Produit détaillé et caractéristiques techniques

Le bonnet ESSENTIEL Logo 21/22 est conçu pour résister aux intempéries hivernales tout en affichant fièrement les couleurs du club. Il est fabriqué à partir de polyester à 100 %, une matière qui garantit un séchage rapide après les lavages. La forme droite de l'accessoire assure un maintien confortable, tandis que le logo officiel caoutchouté est positionné sur le revers pour une visibilité optimale. Cette taille unique s'adapte à la majorité des utilisateurs adultes.

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Concernant l'entretien, le club recommande de laver l'article en machine sans le placer dans un sèche-linge. Cette précaution technique est essentielle pour préserver la texture et la tenue du logo caoutchouté qui orne le bonnet. Le produit sèche à plat, ce qui simplifie la maintenance quotidienne pour les supporters qui souhaitent conserver leur équipement en parfait état.

Offre promotionnelle et conditions d'achat

Le Paris Saint-Germain applique une nouvelle tarification pour cet article emblématique de la collection. Le bonnet est désormais disponible au prix de 15,30 euros sur la boutique en ligne officielle. Ce tarif représente une réduction par rapport au prix de vente initial qui était fixé à 18 euros. Cette baisse de prix s'inscrit dans la stratégie de communication du club pour les fêtes de fin d'année.

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Pour bénéficier de cette réduction, les clients n'ont pas besoin d'attendre une date spécifique. Le club indique qu'il est possible de profiter de l'offre immédiatement sans se limiter au Black Friday. L'achat se réalise directement via le site de la boutique en ligne du Paris Saint-Germain, assurant l'authenticité des produits vendus.

Informations logistiques et livraison

La logistique du club a été optimisée pour répondre à la demande croissante des supporters. L'expédition des commandes de bonnets est prévue sous deux jours ouvrés après la validation du paiement. La livraison se fait directement au domicile du client, ce qui évite aux supporters de se déplacer en boutique pour récupérer leur commande.

Le service client et la plateforme de vente en ligne ont été configurés pour garantir un suivi précis des envois. Cette réactivité dans la livraison vise à satisfaire les attentes des supporters qui souhaitent recevoir leurs articles avant les prochains matchs à domicile ou à l'extérieur.

Contexte commercial et collaboration avec Jordan Brand

Le PSG propose une gamme complète de vêtements et d'accessoires qui s'étendent au-delà des simples équipements de match. La boutique officielle propose des tenues pour hommes, femmes et enfants, incluant des maillots et des shorts d'entraînement. Cette diversité de produits permet au club de toucher une large clientèle de fans.

La collaboration entre le Paris Saint-Germain et la marque Jordan Brand reste un élément central de la stratégie commerciale du club. La série issue de ce partenariat est déclinée en plusieurs vêtements qui sont largement appréciés par les supporters. Le bonnet ESSENTIEL Logo 21/22 s'inscrit dans cette logique de diversification des produits dérivés disponibles en boutique.

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L'offre de 15,30 euros constitue une opportunité pour les collectionneurs de compléter leur garde-robe aux couleurs du club. Le Paris Saint-Germain mise sur cette accessibilité tarifaire pour renforcer l'engagement de sa base de supporters. L'achat d'articles officiels permet aux fans de montrer leur fidélité au club de football parisien.

Disponibilité et conseils d'acquisition

Le bonnet ESSENTIEL Logo 21/22 est actuellement en stock sur le site officiel de la boutique en ligne du Paris Saint-Germain. Cette disponibilité immédiate permet aux acheteurs de commander sans délai. Le club recommande de ne pas attendre les périodes de forte affluence pour finaliser l'acquisition de l'article.

Les supporters peuvent utiliser leur adresse de livraison habituelle pour recevoir la commande. La simplicité du processus d'achat en ligne facilite l'acquisition pour les supporters internationaux comme nationaux. Cette opération commerciale du club vise à maximiser les ventes tout en récompensant la fidélité des fans.

La réduction appliquée au bonnet reflète la volonté du Paris Saint-Germain de rester proche de sa communauté. En offrant cet accessoire à 15,30 euros, le club permet à un plus grand nombre de personnes d'investir dans ses produits officiels. Cette initiative renforce la présence visuelle des supporters dans les tribunes du Parc des Princes.