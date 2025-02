Paris Saint-Germain domine Brest en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire convaincante (3-0) face à Brest lors du match aller du barrage de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont dominé leur adversaire et ont profité de leur maîtrise totale pour atteindre une position favorable avant le retour.

Avec une défense solide et un réalisme offensif glacial, le Paris Saint-Germain a pris une option importante sur une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en dominant Brest (3-0) lors du match aller du barrage, mardi 11 février.

Dix jours après leur victoire éclatante face aux Bretons à Francis-le-Blé en championnat (5-2), les Parisiens ont réédité l'exercice au Roudourou, à Guingamp, avec la même impression que Brest était à la fois proche et loin du niveau de son adversaire.Le football de très haut niveau se joue sur des détails, et Brest aura certainement des regrets. On se souviendra notamment du contre de Ludovic Ajorque suite à un dégagement de Gianluigi Donnarumma (12e), qui a frôlé le but, ou du retour manqué d'Achraf Hakimi, qui a touché le montant de la cage en détournant un centre de Mahdi Camara (39e).Abdallah Sima a également raté trois belles occasions, dont un retour salvateur de Pacho (34e), un poteau touché sur une tête (35e) et une frappe qui a frôlé le but, déviée par un défenseur (48e). Ce Paris Saint-Germain actuel ne laisse rien au hasard. Si l'ouverture du score de Vitinha sur penalty (0-1, 21e) est issue d'une main involontaire de Pierre Lees-Melou, les hommes de Luis Enrique avaient déjà dominé leur adversaire de manière tellement évidente que la question n'était plus si, mais quand ils allaient marquer. D'autant plus avec une arme de la trempe d'Ousmane Dembélé, qui a ajouté deux buts à sa collection en plein essor.La maîtrise totale du jeu a été évidente. Son but juste avant la pause, où il a déjoué facilement Massadio Haïdara pour frapper au premier poteau (0-2, 45e), a porté un coup dur au moral des Bretons. Son deuxième but a été marqué avec détermination, après un contre favorable, et terminé en puissance (0-3, 66e). Bien sûr, Dembélé a également connu quelques moments de déchets, comme une volée envoyée largement au-dessus (29e), un but raté d'une façon inexplicable (58e) ou une frappe déviée in extremis alors qu'il avait mis le gardien brestois sur les fesses avec un crochet (75e). Bradley Barcola a également connu des ratés, avec une frappe enroulée trop enlevée (30e), une reprise qui a manqué le cadre après un débordement de Désiré Doué (38e) ou un face-à-face manqué contre Bizot (62e). Mais l'impression de maîtrise totale, le danger permanent qu'il fait peser sur l'adversaire, le sérieux dans les replis défensifs et le travail sans ballon, même à 3-0, placent ce PSG parmi les meilleures équipes d'Europe actuellement. Le match retour dans huit jours au Parc des Princes ne devrait être qu'une formalité, avant un huitième de finale qui sera un choc contre Liverpool ou Barcelone. Pour Brest, le retour marquera très probablement la fin d'une épopée aussi rafraîchissante et excitante - au moins jusqu'à la défaite 2-0 contre le Shakhtar Donetsk - qu'inattendue, dont il faudra garder le positif





