Paris : Restrictions de circulation le 15 novembre pour 10 km et semi-marathon

La préfecture de police de Paris annonce de fortes perturbations le 15 novembre en raison du 10 km de Paris Centre, du semi-marathon de Boulogne et de l'Endorun à Vincennes.

La préfecture de police de Paris a annoncé une série de restrictions majeures de circulation et de stationnement pour le dimanche 15 novembre. Ces mesures impactent significativement la mobilité des automobilistes dans plusieurs arrondissements de la capitale, en raison de la superposition d'événements sportifs et culturels de grande envergure.

Impact du 10 km de Paris Centre

La vingt et unième édition du 10 km de Paris Centre entraîne des fermetures de chaussées étendues dès le 10 novembre sur les places latérales du Palais Royal jusqu'au 17 novembre à 7 heures. Pour la journée de la course, des interdictions de circulation s'appliquent entre 2 heures et 14 heures sur la rue de Rivoli, la rue de Marengo et la place des Pyramides.

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Une zone plus large reste fermée à la circulation entre 2 heures et 15 heures, incluant l'avenue de l'Opéra, la rue Daunou et la rue Louis-le-Grand. Le parcours officiel de la course, interdit entre 8 heures et 13 heures, traverse le cœur de Paris via la rue Royale, le boulevard Haussmann et la place de l'Opéra, affectant ainsi les axes commerciaux et touristiques principaux.

Les contraintes de stationnement sont également drastiques sur l'avenue de l'Opéra et la rue Saint-Honoré entre 2 heures et 15 heures. Des interdictions s'ajoutent sur la place des Pyramides, la rue de l'Échelle et la place des Victoires, perturbant l'accès aux résidents et visiteurs de ces quartiers centraux.

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Préparatifs de Noël et semi-marathon de Boulogne

Dans le huitième arrondissement, l'installation des illuminations de Noël sur le Faubourg Saint-Honoré génère des blocages supplémentaires le 15 novembre entre 12 heures et 21h30. La circulation et le stationnement y sont interdits entre la rue d'Anjou et la rue Royale, ainsi que sur la rue Boissy d'Anglas.

Parallèlement, le semi-marathon de Boulogne-Billancourt perturbe le sud-ouest de Paris entre 4 heures et 15 heures. La préfecture de police interdit tout véhicule motorisé sur l'avenue de Saint-Cloud et la route des Lacs à Passy. Le boulevard Anatole France fait également l'objet d'une interdiction complète entre 2 heures et 15 heures.

Endorun et sensibilisation à l'endométriose

À l'est de la capitale, l'Endorun se tient dans le Bois de Vincennes pour sensibiliser le public à l'endométriose. Cette course alterne marche et course à pied, avec des restrictions de stationnement et de circulation actives dans le douzième arrondissement. Le stationnement est interdit sur la place du Cardinal Lavigerie entre 6 heures et 14 heures.

La circulation est fermée entre 8 heures et 14 heures sur l'avenue du Général Laperrine, l'avenue Charles de Foucauld et la route des Fortifications. Ces mesures visent à garantir la sécurité des participants et des spectateurs durant cet événement caritatif et sportif majeur dans le Bois de Vincennes.