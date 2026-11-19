La Ville de Paris annonce la réévaluation du projet Thermo-sur-Seine à Vitry-sur-Seine face aux inquiétudes sanitaires. Expertise Airparif et alternatives au gaz analysées avant toute décision finale.

La Ville de Paris a confirmé, mercredi, son engagement à réévaluer la faisabilité du projet Thermo-sur-Seine, une usine d'incinération prévue à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Cette décision intervient alors que les enjeux sanitaires et les oppositions locales se sont intensifiées, remettant en cause les fondements de l'investissement initial approuvé par le Conseil de Paris fin 2025.

Réévaluation face aux risques sanitaires

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé publiquement sa volonté de reconsidérer la construction de cette infrastructure industrielle, dont l'ouverture était programmée pour l'horizon 2031. La décision vise à répondre aux craintes légitimes des riverains et des élus locaux concernant la qualité de l'air et les impacts sur la santé publique.

Also read Projet d'incinérateur à Vitry-sur-Seine : première avancée après la grogne des habitants

Le projet, initié par la Société d'Économie Mixte des Ordures Ménagères de Paris (Semop), regroupe des acteurs majeurs tels que Dalkia, filiale d'EDF, Eiffage et RATP Solutions Ville. Il prévoit de construire un incinérateur capable de traiter des combustibles solides de récupération pour produire de la chaleur, visant à réduire la dépendance au gaz du réseau de chauffage urbain parisien.

Alice Timsit, adjointe chargée de la transition écologique, a insisté sur le fait que la santé des habitants constitue une " ligne rouge absolue " pour l'exécutif municipal. Elle a précisé que la Ville prendra le temps nécessaire pour établir un comparatif rigoureux de toutes les solutions permettant de s'affranchir du gaz, incluant des alternatives comme les pompes à chaleur ou la géothermie.

Advertisement

Expertise indépendante et consultation publique

Une expertise scientifique sera confiée au mois de décembre à l'association Airparif, un organe indépendant spécialisé dans la surveillance de la qualité de l'air. Cette mission aura pour objectif de produire un " état zéro " précis de la situation actuelle à Vitry-sur-Seine, où une centrale de production de vapeur existe déjà pour alimenter le réseau.

En plus de cet état des lieux, Airparif fournira une évaluation détaillée des risques sanitaires potentiels liés à l'implantation du futur incinérateur. Cette analyse s'appuiera sur des modélisations complexes pour anticiper les impacts de la combustion de bois et de déchets non-recyclables sur l'environnement local.

Les habitants de Vitry-sur-Seine seront directement sollicités pour répondre à une consultation officielle le 6 décembre prochain. Cette étape est cruciale pour mesurer l'acceptabilité sociale du projet et recueillir les avis de la population concernée par les éventuelles nuisances.

Opposition politique et tensions territoriales

La réévaluation du projet survient dans un contexte de tensions politiques accrues. Le successeur d'Anne Hidalgo, élu en mars, a rappelé qu'il n'était pas membre du Conseil de Paris lors du vote final de décembre 2025. À cette date, l'assemblée avait validé la concession du réseau de chaleur urbain à la Semop, engageant la capitale sur un marché de 15 milliards d'euros sur vingt-cinq ans.

Le Conseil régional d'Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse, a adopté une motion la semaine dernière demandant explicitement à la Ville de Paris de renoncer à l'implantation de l'usine. Le conseil régional exorte également l'État à ne pas autoriser sa réalisation, exprimant une volonté commune de protéger le territoire.

Advertisement

Emmanuel Grégoire a réagi aux critiques reprochant à la capitale de " délocaliser sa pollution en banlieue ". Il a souligné que Paris n'est pas le maître d'ouvrage du projet et que le préfet de Région refuserait toute construction ne respectant pas les exigences réglementaires industrielles. La Ville se positionne donc comme un partenaire exigeant plutôt que comme promoteur direct.

Conséquences et prochaines étapes

La Semop a indiqué rester à la disposition de la Ville de Paris pour répondre à ses questions dans le cadre de la procédure en cours. Cette collaboration suggère que le groupement industriel n'est pas en position de force mais attend les nouvelles directives de la municipalité.

Le projet Thermo-sur-Seine, qui devait permettre de chauffer Paris et treize communes du département tout en verdisseant le réseau, voit désormais son calendrier et ses fondements remis en question. La date de mise en service prévisionnelle en 2031 reste théorique et dépendra entièrement du résultat de la réévaluation et des autorisations réglementaires à venir.

L'issue de cette réévaluation déterminera l'avenir du réseau de chaleur parisien et la relation entre la capitale et les communes voisines du Val-de-Marne. Les décisions qui seront prises après la consultation de décembre et l'expertise d'Airparif auront des implications durables sur la politique énergétique et environnementale de l'Île-de-France.