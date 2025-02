Paris Réduit la Publicité Urbaine et vise son Abolition d'ici 2027

Le Conseil de Paris a approuvé une réduction progressive de la publicité commerciale sur les mobiliers urbains, visant à son élimination complète d'ici 2027. Ce changement, impulsé par le groupe des Écologistes, vise à lutter contre le consumérisme et les impacts environnementaux de la publicité. Cependant, la décision soulève des inquiétudes quant aux pertes financières et à la possibilité que l'affichage municipal ne devienne un outil de propagande.

Mercredi 12 février, le Conseil de Paris a engagé une discussion sur le renouvellement du contrat de concession des mobiliers urbains d'information. Au cours de la séance, il a été décidé que la part du contenu publicitaire commercial dans l'affichage atteindrait 25% dès l'année prochaine, puis baisserait à 10% jusqu'à l'expiration de ce nouveau contrat de deux ans. Cette décision a été prise sous la pression du groupe des Écologistes .

\Fatoumata Koné, présidente du groupe EELV au Conseil de Paris, a déclaré à BFM Paris Île-de-France : « C'est une victoire idéologique car nous vivons dans une société consumériste et l'objectif de la publicité est de nous inciter à consommer. Cela va à l'encontre de la lutte que nous menons contre le changement climatique. » L'objectif final est d'éliminer toute publicité à Paris en 2027, qui sera alors remplacée par un affichage municipal. \« Le règlement local de publicité sera également révisé afin d'officialiser la fin de la publicité commerciale et de s'attaquer aux publicités numériques dans les vitrines », indique le groupe écologiste dans un communiqué. \Cependant, certains élus opposés à cette réforme estiment que ce nouveau contrat entraînera des pertes financières importantes pour la municipalité. Selon Le Parisien, ce nouveau contrat provoquerait une perte nette de 25 millions d'euros en 2026. Du côté du groupe MoDem, le contenu des affichages municipaux soulève des interrogations. Maud Gatel, présidente du groupe MoDem au Conseil de Paris, déclare à BFM Paris Île-de-France : « De quoi parle-t-on ? Parle-t-on des horaires d'ouverture des services publics ou des prises de position de la ville de Paris ? Nous avions demandé qu'une charte encadrer l'affichage municipal pour qu'il ne devienne pas un outil de propagande ». \Autre annonce importante, les contrats publicitaires concernant les abris voyageurs, les mats et les palissades de chantiers ne seront pas renouvelés à leur échéance.





