Paris paralysé par des embouteillages record ce lundi matin

Des bouchons dépassant les 450 kilomètres ont été enregistrés lundi matin en Île-de-France, causant de grandes difficultés aux automobilistes. Le Sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle et plusieurs accidents ont contribué à la situation.

Lundi 10 février, Paris a connu un niveau record de circulation, avec un pic de bouchons dépassant les 450 km vers 9 heures. Cette situation, qualifiée d'« exceptionnelle » par le site d'information routière Sytadin, a causé de grandes difficultés aux automobilistes franciliens. La préfecture de police a mis en place des mesures de sécurité importantes pour assurer la bonne organisation du Sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient au Grand Palais.

De nombreux chefs d'État se réunissent au cœur de la capitale, ce qui a entraîné des restrictions de circulation et de stationnement dans certains secteurs de Paris. Le vice-président américain, JD Vance, a notamment atterri à Orly aux alentours de 9 heures du matin pour participer à l'événement. La circulation était particulièrement dense sur l'est du boulevard périphérique ainsi que dans le centre de Paris, notamment entre la place de la Concorde et les Champs-Élysées. La préfecture d'Île-de-France a recommandé d'éviter ce secteur jusqu'à 20 heures, ainsi que les abords des aéroports. La préfecture de police a invité les automobilistes à éviter l'autoroute A6 dans le sens province-Paris à hauteur de l'aéroport d'Orly, le périphérique intérieur vers Porte d'Orléans, et le périphérique extérieur vers Porte de la Chapelle, et a conseillé aux voyageurs d'utiliser les transports en commun pour se rendre ou partir de l'aéroport. En outre, plusieurs accidents ont ajouté à la congestion routière, provoquant des ralentissements particulièrement importants en petite couronne sur les autoroutes menant à Paris. L'A1, l'A4 et l'A6 ont été touchées par des collisions impliquant plusieurs véhicules, entraînant des fermetures de voies et des retards importants. Depuis 9 heures, la circulation a progressivement retrouvé une certaine normalité, passant d'un niveau « exceptionnel » à un niveau « inhabituel » vers 10 heures selon le site Sytadin





