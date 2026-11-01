Paris manifestations : enquête pour tentative d'homicide après bombe artisanale

Enquête ouverte pour tentative d'homicide à Paris après explosion d'une bombe artisanale sur un gendarme. Bilan des interpellations et des blessures lors des manifestations du 31 octobre.

Une enquête préliminaire pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte par le parquet de Paris. Cette décision fait suite à l'explosion d'une bombe artisanale aux pieds d'un gendarme lors des manifestations du 31 octobre près de la Porte de Charenton.

Explosion et blessures des forces de l'ordre

Des images spectaculaires ont montré l'engin exploser, blessant légèrement le membre des forces de sécurité. Le ministère public précise que des jets d'objets explosifs ont visé une quinzaine de gendarmes et des policiers. Les blessures occasionnées seraient principalement des brûlures au second degré et des acouphènes.

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Le gendarme touché par le cocktail Molotov a témoigné des brûlures ressenties et de la peau qui pique. Il a également décrit une pluie de projectiles divers jetés contre son unité par un groupe déterminé.

Bilan des interpellations et poursuites judiciaires

Le parquet de Paris fait état de 105 interpellations au total, dont 88 liées aux manifestations de samedi et 17 pour la nuit d'Halloween. Il dénombre 89 personnes en garde à vue à Paris, dont 61 majeurs et 22 mineurs.

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Les motifs principaux concernent la participation à un groupement en vue de commettre des violences, le port d'armes de catégorie D et la détention de produits incendiaires. Cinq membres des forces de l'ordre ont été blessés à Paris selon un bilan de la préfecture de police.

Investigations en cours pour identifier les auteurs

Aucun mis en cause n'a été interpellé à ce stade pour les faits en question. Les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs. Des premières plaintes seront déposées dans la journée, bien qu'aucune ne soit encore déposée à ce stade.

Un recensement des blessés est en cours et cet état des lieux est susceptible d'évoluer. L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale de Paris pour élucider ces actes de violence.