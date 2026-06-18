Paris : le concert de LFI place de la République interdit par la préfecture

La préfecture de police de Paris a interdit le concert organisé par La France insoumise sur la place de la République, invoquant des risques pour l'ordre public. Le parti annonce un recours juridique.

Le mouvement La France insoumise (LFI) envisageait d'organiser un événement combinant concerts et prises de parole sur la place de la République à Paris, de 18 heures à minuit, dans le sillage d'une marche contre le racisme.

L'organisation avait notifié ses intentions à la préfecture de police en avril et mai. Cependant, un arrêté préfectoral publié mercredi a interdit cette tenue. Les autorités invoquent le risque d'un public hostile aux forces de l'ordre, la diffusion possible de propos haineux et le contexte politique très polarisé à un an de l'élection présidentielle, rappelant les troubles récents dans plusieurs villes. La préfecture souligne également que les organisateurs n'ont pas demandé l'autorisation d'occupation temporaire nécessaire pour installer du matériel scénique.

Cette décision a suscité une vive réaction de la part de LFI. Le coordinateur Manuel Bompard a dénoncé une annulationliée à des pressions politiques, pointant notamment l'influence du président du CRIF, Yonathan Arfi, et du maire PS de Paris Centre. Il a fustigé la perte financière et logistique pour les artistes engagés. Jean-Luc Mélenchon a qualifié la décision de "scandale démocratique grave" et d'utilisation d'arguments mensongers, estimant que le préfet de police se soumet à des groupes hostiles à LFI.

Le député Olivier Faure, maire PS de Paris Centre, a en revanche approuvé l'interdiction, jugeant la date inappropriée et le risque de troubles réel, rappelant que la préfecture avait déjà autorisé sans problème un événement LFI près du canal Saint-Martin l'an dernier. LFI a annoncé son intention de saisir le tribunal administratif en référé pour faire annuler cet arrêté.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a soutenu la préfecture, affirmant qu'elle "était dans son rôle" compte tenu des risques pour l'ordre public et des invités passés aux propos injurieux envers les forces de l'ordre. La marche contre le racisme, pour sa part, est maintenue et partira du métro Barbès à 14h30





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