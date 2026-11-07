Paris : interdiction de la manif Gilets Jaunes à la Concorde le 7 novembre

La Préfecture de police de Paris interdit le rassemblement des Gilets Jaunes à la place de la Concorde ce 7 novembre 2026. Détails sur les risques et les sanctions pour les manifestants.

La Préfecture de police de Paris a officiellement interdit tout rassemblement de la mouvance des Gilets Jaunes sur la place de la Concorde pour la journée du samedi 7 novembre 2026. Cette décision ferme vise à prévenir toute rupture de la continuité de l'ordre public au cœur de la capitale, en raison des tensions anticipées autour des institutions politiques françaises.

Interdiction préfectorale et risques sécuritaires

Cette mesure restrictive s'applique spécifiquement à la place de la Concorde, un lieu symbolique situé à proximité immédiate de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Le préfet de police a fondé cette interdiction sur la nécessité impérieuse de préserver les lieux de pouvoir de l'État et de garantir la liberté d'entreprendre pour les commerces environnants qui pourraient subir des dégradations.

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Hélène Denéchère, porte-parole de la Préfecture de police de Paris, a confirmé que l'évaluation des risques justifiait cette restriction légale. Elle a souligné que le régime déclaratif des manifestations ne permet pas de tolérer des rassemblements susceptibles de mener à des troubles majeurs, contrairement aux parcours autorisés par les autorités.

Désobéissance civile et positions des organisateurs

Malgré cet arrêté préfectoral, une partie des organisateurs a annoncé son intention de maintenir le rendez-vous. Benjamin Ball, membre actif de la coordination des Gilets Jaunes, a publiquement revendiqué une stratégie de désobéissance civile vendredi 6 novembre. Il a affirmé que les participants comptaient défier l'interdiction et converger vers cette place historique.

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Cette détermination affichée par les animateurs de la mobilisation a suscité une inquiétude majeure au sein des autorités policières. Hélène Denéchère a reconnu avoir entendu cette volonté de s'emparer de la Concorde, craignant que cela ne dégénère en troubles à l'ordre public plus larges que ceux d'une manifestation classique.

Sanctions pénales pour les contrevenants

Les Gilets Jaunes qui décideraient de franchir l'interdit s'exposent à des poursuites judiciaires immédiates. La violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction est qualifiée de contravention de quatrième classe, punissable d'une amende forfaitaire de 135 euros. Cette sanction de base s'applique à tout individu participant à une manifestation non autorisée sur la voie publique.

La situation peut s'aggraver considérablement selon le comportement des manifestants. L'article 431-4 du Code pénal prévoit des peines bien plus lourdes en cas de troubles. Une personne non armée qui continue de participer à un attroupement après des sommations de dispersion risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Dispositif sécuritaire renforcé et mouvements alternatifs

Le déploiement policier sera mobile et adaptable pour répondre à l'évolution de la situation sur le terrain. Le dispositif vise à garantir le droit de manifester pour les parcours autorisés tout en réprimant fermement les tentatives de rupture de l'ordre public. Cette flexibilité opérationnelle a déjà fait ses preuves lors des jours précédents.

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À l'échelle nationale, une mobilisation policière massive est en cours. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé la présence de 70 000 policiers et gendarmes pour cette quatrième journée de contestation. D'autres cortèges, comme le rassemblement intersyndical partant de la place de la République à 14 heures pour rejoindre la place de la Nation, se dérouleront sous haute surveillance.