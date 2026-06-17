Paris Games Week 2026 : un quinzième anniversaire sous le signe du Playground et de l'expansion régionale

La Paris Games Week, le plus grand salon du jeu vidéo en France, annonce les détails de son édition 2026 qui marquera ses 15 ans. Avec un concept renouvelé baptisé Playground, des événements Hors les murs et une collaboration avec Bigflo, le salon promet une expérience interactive et étendue à toute l'Île-de-France, tout en restant un rendez-vous familial et orienté vers les avant-premières.

Le plus important salon dédié aux jeux vidéo en France, la Paris Games Week , célèbre en 2026 son quinzième anniversaire avec une nouvelle édition prometteuse.

L'événement se tiendra du 22 au 25 octobre prochain à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Pour cette édition spéciale, les organisateurs promettent une expérience entièrement repensée, avec des espaces remodelés, une programmation inédite et des partenariats Hors les murs qui amèneront le salon au-delà de ses murs traditionnels. Le thème central de cette édition 2026 est baptisé Playground, soit terrain de jeu en français, symbolisant une approche plus interactive et ludique de l'événement.

Un parcours dynamique sera proposé aux visiteurs via l'application officielle du salon, incluant des défis à relever et des badges à collectionner. Ces récompenses numériques pourront ensuite être échangées contre des cadeaux physiques, ajoutant une dimension de jeu prolongée au-delà des quatre jours de l'événement. Une innovation majeure de cette édition 2026 est l'expansion du salon en dehors du site de la Porte de Versailles.

La Paris Games Week organisera en effet des événements ponctuels dans toute l'Île-de-France, permettant à un public plus large de participer aux activités, même ceux qui ne pourront pas se rendre au salon principal. Cette stratégie Hors les murs vise à transformer l'événement en une véritable célébration régionale du jeu vidéo.

Aucun partenaire n'a encore été officiellement annoncé, mais on peut s'attendre à la présence des acteurs historiques du salon, tels que Xbox, Ubisoft, Nintendo, ainsi que de nombreux studios indépendants français qui présentent chaque année leurs créations. Plusieurs rumeurs sont écartées par les observateurs : il est très peu probable que Rockstar Games soit présent, car son prochain titre, extrêmement violent, ne correspond pas à l'orientation familiale et tout public du salon.

De plus, la sortie du jeu n'est prévue que le 19 novembre 2026, après la tenue du salon. La Paris Games Week reste avant tout un rendez-vous pour préparer ses achats de fin d'année et découvrir des avant-premières européennes ou françaises de jeux qui sortiront l'année suivante. Le salon intègre également une composante esports avec des compétitions, ainsi que des célébrations liées à la pop culture. Pour la troisième année consécutive, le chanteur Bigflo officie en tant que conseiller artistique.

L'affiche officielle a été réalisée avec le studio aPART et l'illustrateur Massy Puster, avec une particularité notable : aucune intelligence artificielle n'a été utilisée dans la conception. Ce choix délibéré semble adresser un message à un public sceptique envers l'IA, en raison des inquiétudes sur son impact dans l'industrie du jeu vidéo. Source : INFO BFMTV.

Ce communiqué intervient dans un contexte où l'événement doit faire face à une concurrence accrue et à des interrogations sur l'avenir des salons physiques à l'ère du numérique. Pourtant, la Paris Games Week continue d'attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année, devenant un moment majeur pour les passionnés, les familles et les professionnels. L'édition 2025 avait enregistré une fréquentation en hausse, confirmant l'attachement du public français à ce rendez-vous.

La programmation détaillée sera révélée progressivement au cours des mois à venir, avec l'annonce des exposants, des jeux présentés et des invités spéciaux. Le salon reste donc un moment clé pour l'industrie du jeu vidéo en France, à la fois plateforme de lancement et lieu de célébration collective





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