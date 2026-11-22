Le Paris FC reçoit Angers SCO ce dimanche 22 novembre 2026. Les Franciliens, invaincus, jouent la qualification européenne face aux Angevins en lutte pour le maintien.

Le Paris FC accueille l'Angers SCO au Stade Jean-Bouin pour la onzième journée de Ligue 1 McDonald's. Cette rencontre cruciale oppose deux formations aux dynamiques opposées. Les Ciel et Blanc cherchent à consolider leur position sur le podium. Les Angevins, quant à eux, tentent de s'extraire de la zone de barrage.

Le Paris FC domine avec vingt points

Le Paris FC occupe la troisième place du classement avec un total de vingt points. Cette performance acquise en dix journées de championnat représente un avantage significatif de douze points sur son voisin angoumoisin. L'équipe francilienne réalise une série de deux victoires consécutives. Elle s'est imposée trois buts à un contre Monaco au stade Louis-II. Le PFC a ensuite remporté un match à l'extérieur contre Auxerre sur le score de un à zéro.

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Cette dynamique ascendante contraste avec la première journée de la série. Les Parisiens avaient subi un revers deux buts à un au Stade Bollaert-Delelis face au Racing Club de Lens. Ils entendent maintenant prolonger cette réussite pour rester parmi les équipes européennes. Le public parisien espère un troisième succès d'affilée pour confirmer cette forme solide.

Angers SCO lutte pour le maintien

L'Angers SCO se trouve à la seizième position avec seulement huit points marqués. Le club angevin n'a pas connu la victoire depuis cinq matches officiels. Les Scoïstes ont connu une série délicate sur leurs cinq dernières rencontres. Ils ont encaissé quatorze buts durant cette période critique. Cette performance défensive fragile complique considérablement la situation du club.

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Le club a récemment partagé les points à domicile contre Lorient. Le match s'est terminé sans but, sur un score nul et vierf de zéro. Cette impasse a été suivie par deux défaites sèches. Angers a été battu deux buts à un au Stadium de Toulouse. Les Angevins ont également perdu deux buts à zéro sur leur terrain face à l'Olympique de Nice.

Une rencontre décisive pour les deux camps

Le coup d'envoi est prévu pour le dimanche vingt-deux novembre deux mille vingt-six à quinze heures. Le stade Jean-Bouin accueillera cette confrontation décisive. Le Paris FC vise la qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. L'équipe entend défendre sa place au sein de l'élite du football français.

Pour l'Angers SCO, l'enjeu est la survie au plus haut niveau. Le club cherche une victoire urgente pour quitter la huitième place de barrage. Cette position expose l'équipe à un risque de relégation directe. Les joueurs doivent impérativement renouer avec le succès pour espérer atteindre la sécurité sportive. Le public angevin soutient son équipe dans cette démarche.

Conditions de diffusion et abonnements

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur la plateforme Ligue 1+. Les téléspectateurs peuvent suivre le match en haute définition. La plateforme propose actuellement une offre promotionnelle pour le Black Friday. L'abonnement est réduit à neuf euros quatre-vingt-dix-neuf euros par mois. Cette durée initiale est suivie par une période de dix mois à dix-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf euros par mois.

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Cette offre exceptionnelle concerne les deux formules disponibles avec un engagement de douze mois. Elle inclut cent pour cent des rencontres de Ligue 1 McDonald's. Les abonnés peuvent ainsi suivre tous les matchs du Paris FC, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Les rencontres de Ligue 3 Betclic sont également incluses dans cette offre complète. Cette promotion permet une économie de vingt euros sur une année complète.