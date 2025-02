Paris FC s'installe à Jean-Bouin : Une nouvelle ère pour le club

Le Paris FC annonce son déménagement au stade Jean-Bouin dès la saison prochaine. Une nouvelle ère s'ouvre pour le club, qui ambitionne de créer un cadre optimal pour ses supporters et partenaires. Les négociations avec le Stade Français ont été longues et difficiles, mais l'accord est finalement conclu. Le Paris FC vise également la rénovation de son ancien stade, Charléty, à long terme.

Annonce tant attendue, le Paris FC s'installera au stade Jean-Bouin dès la saison prochaine pour une durée minimale de cinq ans, jusqu'en 2029. Cet accord, scellé avec le Stade Français , est une priorité pour l'actionnaire principal du Paris FC, Antoine Arnault, qui ambitionne d'offrir aux supporters, partenaires et spectateurs un cadre optimal pour assister aux matchs. La nouvelle ère s'annonce prometteuse, tout en restant attentive à la finalisation de la saison en cours à Charléty .

Antoine Arnault a salué l'accord avec le Dr Hans-Peter Wild et Thomas Lombard, dirigeant du Stade Français, affirmant qu'il réjouirait les fans de football et de rugby.Malgré la satisfaction finale, les négociations ont été ardues et marquées par un moment de blocage en janvier. Mais le Paris FC a toujours affiché de l'optimisme, convaincu d'aboutir à un accord, notamment concernant les dédommagements financiers. Le calendrier de cohabitation reste à définir, notamment en matière de sécurité, et des travaux de préparation de la pelouse sont envisagés pour accueillir les deux équipes dans les meilleures conditions. La question cruciale qui se pose désormais est celle de la rénovation du stade Charléty, avec l'ambition de y retourner à long terme. Le Paris FC doit toutefois composer avec l'opposition du Paris Université Club, qui compte sur l'enceinte pour ses différentes sections sportives. La Fédération française d'athlétisme, quant à elle, s'est montrée fermement opposée à la suppression de la piste d'athlétisme, suscitant un sentiment mitigé parmi les supporters du Paris FC. Certains regrettent le départ, évoquant la rupture d'une routine et d'un rituel ancré autour du stade Charléty. Cependant, l'ouverture à un nouveau lieu, Jean-Bouin, est accueillie avec enthousiasme. L'acoustique du stade, l'espoir d'un attrait accru et la perspective de cohabitation avec les supporters du PSG suscitent des attentes positives. L'avenir du stade Charléty reste incertain, mais les supporters souhaitent un retour possible après les travaux, malgré les nombreux interlocuteurs et les défis à relever





