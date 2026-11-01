Paris FC Monaco: Le PFC vise le haut du tableau face à l'AS Monaco

Le Paris FC reçoit l'AS Monaco au Stade Jean-Bouin pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald's. Un match crucial pour les deux formations.

Le Paris FC accueille l'AS Monaco au Stade Jean-Bouin ce dimanche 1er novembre 2026 à 17h15, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1 McDonald's. Cette rencontre oppose deux équipes en quête de stabilité et de résultats positifs pour consolider leur position dans le classement. Les Franciliens, sixièmes avec 14 points, cherchent à mettre fin à leur série décevante et à rester parmi les meilleures formations. De leur côté, les Monégasques, quatrième avec 15 points, souhaitent renouer avec la victoire après un nul récent pour préserver leur rang.

Le Paris FC cherche à rebondir

Le Paris FC occupe actuellement la sixième place du classement général avec 14 points acquis lors des huit premières journées disputées. L'équipe reste sur une défaite récente qui a interrompu sa dynamique positive. Sur ses trois dernières rencontres, les Parisiens ont connu des résultats contrastés. Ils se sont inclinés 1-0 à Lorient avant de remporter une victoire éclatante 4-3 à domicile contre Rennes. Cependant, ils ont ensuite concédé un revers 2-1 contre Lens, ce qui explique leur volonté actuelle de revenir sur le devant de la scène.

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Les supporters franciliens espèrent que leur équipe parviendra à s'imposer devant son public pour relancer sa saison. La pression est forte pour maintenir cette présence dans le haut du tableau qui permettrait d'envisager des perspectives européennes ou de conforter la confiance des joueurs. Le Stade Jean-Bouin sera donc le théâtre d'un enjeu majeur pour ces derniers.

Monogo veut conserver son rang

L'AS Monaco pointe à la quatrième place du classement avec 15 points, devançant le Paris FC d'une seule longueur. Les Ciel et Blanc restent sur un match nul qui marque une pause dans leur progression. Lors des trois dernières journées, les Rouge et Blanc ont partagé les points 2-2 à domicile face à Toulouse. Ils se sont ensuite inclinés 1-0 à Lorient avant de concéder un nul 1-1 au Rocher contre Lille.

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Une statistique inquiétante entoure actuellement la défense monégasque : les Monégasques n'ont plus gardé leur cage inviolée sur leurs cinq derniers matchs. Cette vulnérabilité défensive pourrait être exploitée par l'attaque parisienne. Les joueurs de Monaco visent un succès impératif pour rester dans le haut du tableau et éviter de voir leur avance réduite par leurs poursuivants directs.

Détails pratiques et diffusion

Le coup d'envoi de cette confrontation entre Paris FC et Monaco sera donné le dimanche 1er novembre 2026 à 17h15. La rencontre se déroulera exclusivement au Stade Jean-Bouin, offrant aux spectateurs locaux une occasion unique de soutenir leur équipe à domicile. Pour ceux qui ne pourront pas assister au match en personne, il est important de noter les modalités de diffusion.

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