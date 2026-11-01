Paris FC Monaco : Date, heure et diffusion du match Ligue 1

Suivez Paris FC contre Monaco ce dimanche 1er novembre à 17h15. Informations sur la chaîne TV Ligue 1+4 et le streaming pour le match de Ligue 1.

Le Paris FC accueille l'AS Monaco ce dimanche 1er novembre 2026 à 17h15 pour la neuvième journée de Ligue 1. Cette rencontre capitale se déroule au Stade Jean-Bouin à Paris. Les spectateurs peuvent suivre l'événement en direct et en intégralité sur la plateforme de streaming et de télévision Ligue 1 +.

Horaires et calendrier de la 9e journée

Le coup d'envoi est officiellement programmé pour 17h15 ce dimanche 1er novembre. Cette affiche seinscrit dans le cadre de la neuvième journée du championnat français. Elle permet aux amateurs de football de suivre une nouvelle confrontation majeure du championnat. D'autres matchs sont prévus dans la foulée, notamment Lyon contre Angers. La soirée comprendra également la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Toulouse FC. Ces différents rendez-vous offrent une journée riche en football professionnel.

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Classement et enjeux pour les clubs

Le Paris FC se présente dans une position solide avec la sixième place. Le club compte actuellement quatorze points au compteur. L'AS Monaco, quant à lui, occupe la quatrième position du classement. Les Monégasques possèdent quinze points, soit un point d'avance sur leurs adversaires. Cette confrontation offre aux deux équipes une nouvelle opportunité. Elles cherchent à viser le podium de Ligue 1. Renouer avec la victoire est un objectif stratégique pour les deux clubs. Le match pourrait ainsi influencer directement la hiérarchie du haut de tableau.

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Conditions de diffusion et accès en streaming

Pour regarder le match en direct, il est nécessaire de se connecter à la plateforme Ligue 1+. La retransmission aura lieu à partir de 17h15 sur le canal Ligue 1+4. Les abonnés ont la possibilité de suivre la rencontre sur leur téléviseur. Cette option est disponible pour ceux qui disposent de l'offre adéquate. La plateforme permet également une diffusion via les supports numériques. Les utilisateurs peuvent regarder le match sur un ordinateur. Une tablette ou un smartphone constitue également un support compatible. Cependant, un abonnement actif est indispensable pour profiter de la retransmission. L'accès gratuit n'est pas possible pour ce match spécifique. Il faut disposer des droits nécessaires via l'offre souscrite.

Informations pratiques pour les supporters parisiens

Le Paris FC reçoit l'AS Monaco dans le cadre de cette journée. La date exacte est bien le 1er novembre 2026. L'heure de démarrage reste fixe à 17h15. Le lieu de la compétition est le stade parisien. Cette information est essentielle pour les supporters souhaitant se rendre sur place ou suivre l'événement à domicile. Les détails de diffusion sont cruciaux pour ne rien manquer. Le canal dédié est bien Ligue 1+4. La disponibilité en streaming couvre plusieurs types d'appareils. Cette flexibilité permet à un large public de suivre le match. Les conditions d'accès exigent un abonnement valide. Cela garantit une qualité de diffusion optimale. Les fans peuvent ainsi anticiper leur préparation technique. La veille du match, il est recommandé de vérifier la connexion internet. Pour les téléviseurs, il convient de s'assurer que l'interface est à jour.