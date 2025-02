Paris et Luis Enrique Prudents Avant le Choc Français de Ligue des Champions

Paris Saint-Germain et Brest s'affrontent mardi en match aller du barrage de Ligue des champions. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, met en garde contre le danger représenté par Brest, malgré la supériorité du PSG sur le papier.

Paris Saint-Germain et Brest se retrouvent mardi à Guingamp pour le match aller du barrage d'accession aux 8e de finale de Ligue des champions, 10 jours après un duel mouvementé en championnat. Lors de cette rencontre de la 20e journée le 1er février, Paris avait dynamité la défense brestoise en Bretagne (5-2). Mais il va falloir oublier la Ligue 1 lorsque retentira l’hymne de la C1 mardi au Roudourou de Guingamp. Le défi est double pour Paris et Brest.

L'entraîneur parisien Luis Enrique s'est attaché à bien marquer la spécificité de la Ligue des champions : « Ce sont des compétitions différentes, en Ligue 1 c'est la meilleure équipe en premier au classement, et nous le sommes, mais en Ligue des champions il faut être bon sur les deux matches, et les détails sont très importants ». Le duel franco-français entre Brest et le Paris Saint-Germain en barrages de Ligue des champions est le quatrième de l’histoire du championnat en Coupe d’Europe. L'entraîneur parisien, dont la prolongation jusqu’en 2027 a été officialisée vendredi, sait qu'il doit garder son équipe, largement favorite, aux aguets. Et ne pas se griser ou se relâcher après les belles performances des dernières semaines. Le manque de réalisme de l’automne et du début d’hiver semble en tout cas résolu, notamment grâce à la forme étincelante d’Ousmane Dembélé, auteur de ses 15e et 16e buts en Ligue 1 vendredi contre Monaco (4-1).En Ligue des champions, les Parisiens ont fini très fort avec trois victoires convaincantes d’affilée, contre Salzbourg (3-0), Manchester City (4-2) et Stuttgart (4-1), avec un football total basé sur le pressing et les permutations. Et ce après avoir longtemps hors des places qualificatives lors de cette phase de ligue. Ces sueurs froides ont laissé place à la confiance et à l’optimisme. Hériter de Brest pour cette double confrontation est pour Paris une bonne affaire sur le papier, par rapport à d’autres adversaires envisagés avant la dernière journée du premier tour, comme la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne ou encore le Feyenoord Rotterdam. Mais dans les faits, le Stade brestois a presque toujours bousculé les Parisiens lors de leurs derniers affrontements. Ainsi il y a 10 jours, il avait réussi à faire planer le doute avant de trop se livrer derrière ; la saison dernière, il avait failli renverser Paris (défaite 3-2 à la dernière minute) puis avait obtenu un nul au Parc des Princes (2-2). « C'est toujours difficile contre Brest, ils sont capables de nous marquer deux buts en deux minutes, ils sont complets en attaque, en défense, bons sur les seconds ballons, les centres », a-t-il développé. « On presse bien mais face à une équipe comme eux capable de jouer en jeu court et long, ils peuvent couper une équipe en deux », a expliqué Luis Enrique





sudouest / 🏆 67. in FR

Ligue Des Champions Paris Saint-Germain Brest Luis Enrique Football Français

France Dernières Nouvelles, France Actualités

