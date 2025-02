Paris enchaîne les victoires et s'impose face à Brest

Le PSG continue sa marche vers 2025 avec une victoire éclatante face à Brest en barrage de Ligue des champions. Ousmane Dembélé, en pleine forme, domine le match et permet à Paris de confirmer son statut de favori. Brest, malgré des opportunités manquées, n'a pas réussi à inquiéter sérieusement le champion de France.

Paris, dans un rythme effréné vers 2025, continue sa domination incontestée. Ce mardi, lors des barrages de Ligue des champions à Brest , le PSG a livré une démonstration de puissance face à une équipe bretonne courageuse, mais sans véritable possibilité de rivaliser. Après avoir déjà surclassé Manchester City et Stuttgart, Paris dévore ses adversaires avec une faim insatiable, nourrissant des ambitions qui s'étirent désormais à l'horizon.

\Brest, confronté à un penalty précoce de Vitinha à la 17e minute, sanctionné ensuite par un pressing haut juste avant le repos (45e), a lutté dans les premiers instants du match. Malgré les efforts des hommes d'Eric Roy, qui ont réussi à exister entre la fin de la première période et le début de la seconde, et auraient pu changer le cours du match avec un peu plus de réussite, ils ont sombré après l'heure de jeu, au moment où les changements auraient dû leur redonner de l'énergie. \En face, le PSG a dévoilé une face inconnue en Ligue des champions, celle d'une équipe clinique et froide, qui aurait pu être encore plus impitoyable. Un favori assumant pleinement son statut, porté par l'insatiable Ousmane Dembélé. L'attaquant français, inarrêtable dans sa forme actuelle, a encore dévoré Brest à lui seul, ou presque. Derrière, Marquinhos a éteint les intentions bretonnes avec une froideur impressionnante. Vitinha, et surtout Joao Neves, ont, une fois de plus, assuré la supériorité parisienne au milieu de terrain grâce à une activité effrénée. Côté brestois, Brendan Chardonnet et Pierre Lees-Melou n'ont pas répondu à l'appel, mais ils n'ont pas été les seuls. Mahdi Camara et Ludovic Ajorque, cependant, ont fait de leur mieux. Finalement, la différence a été abyssale. Brest, malgré l'opportunités manquées, a touché trois fois les montants, notamment avec Abdallah Sima, Achraf Hakimi et Sima à nouveau après les changements. Trois occasions manquées de semer le doute, mais le destin en a décidé autrement.





