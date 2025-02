Paris Chase les Boîtes à Clés des Meublés Touristiques

La mairie de Paris intensifie sa lutte contre les meublés touristiques en traquant et en retirant les boîtes à clés qui permettaient aux vacanciers d'accéder aux logements de manière autonome. Cette mesure s'inscrit dans une politique volontariste visant à réduire l'impact des locations touristiques sur le marché immobilier et les nuisances urbaines.

Les petites boîtes à clés utilisées par les propriétaires de meublés en location de courte durée, autrefois une pratique courante à Paris , sont désormais l'objet d'une chasse effrénée menée par les agents municipaux. Equipés de disqueuses, ces derniers coupent les cadenas qui bloquaient l'accès à ces coffres sécurisés et permettaient aux vacanciers de récupérer les clés du logement de manière autonome.

Cette action s'inscrit dans une politique volontariste de la mairie de Paris visant à restreindre le développement des meublés touristiques, accusés d'augmenter les nuisances et de contribuer à la pression sur un marché immobilier déjà tendu. Le 24 janvier dernier, un arrêté municipal a interdit « de fixer des boîtes à clés, boîtes de consignes avec accroche cadenassée et tout autre dispositif, réceptacle ou objet destiné à contenir un effet personnel sur le mobilier urbain implanté sur le domaine public. » Suite à cet arrêté, des étiquettes ont été collées sur ces petites boîtes pour inciter les propriétaires à les retirer. Après un délai de tolérance, les fonctionnaires de la police municipale sont passés à l'offensive et retirent désormais les boîtes toujours en place. Pour récupérer leur matériel, les propriétaires doivent se rendre à la mairie. Selon les données municipales, une centaine de boîtes à clés seraient encore présentes dans l'espace public, principalement dans les zones touristiques réputées : le Marais (4e), Montmartre (18e) et le quartier du Sentier (2e). La mesure symbolique vise à démontrer la détermination de la mairie à lutter contre la prolifération des meublés touristiques. « Notre but est de couper le mal à la racine », explique au Parisien Jacques Baudrier, adjoint d’Anne Hidalgo, en charge du logement. Il rappelle l'ambition de la mairie depuis des années : « Lutter contre les meublés touristiques, qui enlèvent des milliers de logements aux Parisiens ». La Ville a déployé d'autres mesures pour réduire cette pratique. Au premier janvier 2025, la durée de location de sa résidence principale en meublé touristique est passée de 120 jours par an à 90. La mairie oblige également les propriétaires à s'enregistrer de manière officielle sur un téléservice national, et a durci les amendes en cas de non-respect des règles. Dans la capitale, les propriétaires de meublés touristiques illégaux sont au nombre de 25.000. Ils représenteraient 20% des locations touristiques, qui sont 94.000, selon les chiffres fournis à nos confrères par l’élu parisien Jacques Baudrier. Il espère qu'il n'y en ait plus aucun d'ici trois ans





