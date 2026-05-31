Paris Champions d'Europe 2026 : Les Parisiens célèbrent leur victoire en retard

La cérémonie du sacre du PSG à Paris a finalement commencé à 18 heures, en raison du retard du vol de la délégation parisienne en provenance de Budapest. Les Parisiens ont pris la direction du Champ-de-Mars dans deux cars, escortés par la Brav-M à moto. Juste derrière, le rappeur Vegedream s’est produit au Champ-de-Mars devant les supporters. La fête peut commencer. Les Parisiens poursuivent leur tour d’honneur avec les supporters. La foule est en délire devant ses héros et cette coupe iconique, qui revient dans la capitale pour une année supplémentaire.

Alors que la cérémonie au Champ-de-Mars devait débuter aux alentours de 16 heures, celle-ci a finalement commencé à 18 heures, en raison du retard du vol de la délégation parisienne en provenance de Budapest.

Après avoir atterri à 16h30, les Parisiens ont pris la direction du Champ-de-Mars dans deux cars, escortés par la Brav-M à moto. Juste derrière,En attendant les héros parisiens, le rappeur Vegedream s’est produit au Champ-de-Mars devant les supporters. Le natif d’Orléans a notamment interprété son hit « Ramenez la coupe à la maison », qui avait fait le tour du pays après le titre de champion du monde des Bleus en 2018.

Ça y est, après plusieurs heures d’attente, les Parisiens font enfin leur apparition sur le Champ-de-Mars, la coupe aux grandes oreilles dans les mains. Ici, Désiré Doué brandit le trophée devant les supporters. La fête peut commencer. Les Parisiens poursuivent leur tour d’honneur avec les supporters.

La foule est en délire devant ses héros et cette coupe iconique, qui revient dans la capitale pour une année supplémentaire. Le PSG a célébré sur le Champs de Mars sa deuxième Ligue des Champions. photo : LP / Olivier Corsan Encore essentiel dans la quête de ce deuxième titre européen, Ousmane Dembélé a été porté en héros par ses coéquipiers. Le gardien russe Matvey Safonov a montré énormément de passion au moment où il s’est présenté devant les supporters.

Présent pour les célébrations, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a eu l’honneur de brandir la coupe aux grandes oreilles aux côtés du capitaine parisien Marquinhos. Les Parisiens ont ensuite pris la direction de l’Élysée, où ils ont été accueillis par le président Emmanuel Macron. Le PSG champion d’Europe 2026 : « J’aime trop ce club !

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