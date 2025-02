Paris Basketball se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France

Le Paris Basketball a réalisé une performance historique en battant le tenant du titre, la JDA Dijon, en quart de finale de la Coupe de France (93-78). Cette victoire permet au club de la capitale d'accéder pour la première fois de son histoire au dernier carré de la compétition.

Coupe de France - Le tenant du titre, la JDA Dijon, n'a pas réussi à renverser les pronostics face au Paris Basketball en quart de finale (93-78). Le club de la capitale accède pour la première fois de son histoire au dernier carré de la compétition. Le Paris Basketball est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France 2025.

Alors que tous les 1/8e de finale ne se sont pas encore joués, le club de la capitale accède déjà au dernier carré de la compétition, pour la première fois de son histoire. Il doit cette nouvelle étape à sa victoire sur le tenant du titre, la JDA Dijon (93-78), ce mardi 11 février à l’Adidas Arena. Même si la mission paraissait presque impossible pour Dijon, démuni de Gavin Ware (protocole commotion), la JDA a en tout cas réalisé l'entame de match qu'il fallait pour y croire. Le club bourguignon a mené jusqu'en début de 2e quart-temps (26-28, 12′), avant de doucement mais sûrement reculer dans le rétroviseur du Paris Basketball. Au contact à la mi-temps (46-41), le vainqueur de l’édition 2024 a cependant lâché en seconde période. Jouant avec intérêt la Coupe de France pour la première fois de sa jeune histoire, Paris n'a quasiment pas fait tourner son effectif sur cette rencontre, à l'exception de la mise au repos de Tyson Ward. Ainsi, l'ensemble de l'effectif parisien a concouru à creuser l'écart avec la Jeanne d'Arc, à l'image des 8 points de Hommes, des 15 points de Collin Malcolm mais surtout de la prestation quasi-parfaite de T.J. Shorts. Deux jours après sa performance colossale contre l’ASVEL, le Californien a été très juste avec 20 points à 100% aux tirs. Le Paris Basketball s'est finalement imposé sur le score de 93 à 78 pour se hisser en demi-finale de la Coupe de France. Avant de viser un premier titre cette saison lors du week-end de la Leaders Cup à Caen, dont il est le tenant du titre, le premier de son histoire





