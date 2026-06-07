La maire du 10e arrondissement de Paris, Alexandra Cordebard, a porté plainte pour violences sur personne ayant autorité après avoir été agressée samedi soir lors d'une action menée par des opposés à l'installation d'une œuvre dans une église présentée dans le cadre de la Nuit Blanche. Elle a été bousculée avec son équipe et a reçu des coups de la part de militants intégristes d'extrême droite qui souhaitaient empêcher leur entrée.

S’abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. La maire du 10e arrondissement de Paris , la socialiste Alexandra Cordebard, a porté plainte ce dimanche 7 juin pour violences sur personne ayant autorité annonce-t-elle au « Nouvel Obs ».

La raison ? Son agression samedi soir lors d’une action menée par desopposés à l’installation d’une œuvre dans une église présentée dans le cadre de la « Nuit Blanche ». J’ai été bousculée avec mon équipe. J’ai personnellement reçu des coups de la part de ces individus, qui voulaient nous empêcher d’entrer.

Peu avant 19 heures, des militants intégristes d’extrême droite ont cherché à empêcher l’ouverture au public de l’église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement, afin d’empêcher la tenue d’une des œuvres de cette 25e édition de Nuit Blanche consacrée à l’amour. Je suis allée voir le spectacle à l’église. En arrivant, la police municipale m’a dit qu’un groupe s’était introduit dans le bâtiment au moment de la messe de 17h30 et a refusé de sortir.

Ils ont fini par sortir et sont allés devant la grille d’église pour la bloquer, se sont agenouillés et se sont mis à chanter des cantiques. Paris accuse l’extrême-droite après l’agression de la maire du Xe arrondissement à l’entrée d’une église Le mouvement Civitas, dissous en 2023, aurait tenté d’empêcher la tenue d’un concert lors de la Nuit BlancheLa police a trouvé que ça chauffait et a voulu nous faire rentrer dans l’église.

Deux personnes qui étaient devant moi sont passées. J’étais derrière, mais je me suis retrouvée coincée par le groupe, qui voulait nous empêcher d’entrer. Ils se sont resserrés autour de moi. J’étais immobilisé et cela a dû durer environ deux ou trois minutes.

La police municipale est venue m’aider. Le groupe m’empêchait de bouger. J’ai reçu des coups. Dans un communiqué, le député de Paris Pouria Amirshahi, présent sur les lieux au moment des faits, accuse la maire Alexandra Cordebard, toujours auprès du « Nouvel Obs ».

C’est un coup de pression de l’extrême droite qui vise Paris et notre mode de vie. Il ne faut pas se laisser faire, ni se laisser intimider par ces actes qui visent à semer le désordre et la peur. L’œuvre, « Sous la peau du ciel », de l’artiste Marie-Luce Nadal, a pu être présentée au public samedi soir après l’intervention de la police, d’après la municipalité.

« La Ville apporte son plein et entier soutien à l’artiste et réaffirme son attachement à la liberté artistique, à la pluralité des expressions culturelles et au débat démocratique »Paris ne cédera jamais à ces mouvements réactionnaires et sera toujours du côté de la culture, de la création artistique et de la vie festive et j’en suis particulièrement fier.

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