Paris accueille la Coupe du monde de football unifié : un grand événement inclusif au stade Charléty

Du 6 au 11 juillet, le stade Charléty accueillera la Coupe du monde de football unifié, organisée par Special Olympics, réunissant des athlètes avec et sans déficience intellectuelle pour promouvoir l'inclusion et la sensibilisation au travers du sport.

Début juillet, Paris deviendra le théâtre d'un événement sportif inédit : la Coupe du monde de football unifié , qui se tiendra du 6 au 11 juillet au stade Charléty.

Organisée par Special Olympics, cette compétition réunit des équipes mixtes composées de joueurs et de joueuses avec et sans déficience intellectuelle, et s'inscrit dans la continuité d'un mouvement né en 1968 grâce à Eunice Kennedy Shriver. L'objectif premier est de sensibiliser le grand public à l'inclusion, en montrant que le football, sport universel, peut être pratiqué par tous, quelles que soient les capacités cognitives des participants.

Au total, 324 athlètes, 100 membres des staffs et officiels, ainsi que 450 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des 60 rencontres prévues, non seulement à Charléty mais aussi dans trois autres stades du sud de Paris. La billetterie, qui restera gratuite, sera ouverte dans les prochains jours, afin de permettre à un large public de découvrir ces matchs où chaque équipe comporte au moins une majorité de joueurs en situation de handicap intellectuel.

Le projet s'inscrit dans la dynamique d'inclusion portée par les Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui ont montré l'appétit du public et des institutions pour des événements sportifs où la diversité est valorisée. L'État a accordé à la Coupe du monde de football unifié le statut de grand événement sportif international, tandis que la Ville de Paris a mis à disposition le stade Charléty.

La Fédération française de football a également affiché son soutien en accueillant le tirage au sort des groupes dans son siège. Les deux tournois, masculin et féminin, rassembleront douze équipes nationales chacune, avec des effectifs composés majoritairement d'athlètes présentant une déficience intellectuelle : chez les hommes, 9 sur 16 joueurs, et chez les femmes, 6 sur 11 joueuses.

En France, la sélection des participants s'est faite au sein d'établissements médico‑sociaux franciliens et grâce à une coopération étroite avec le Paris FC, dont le centre de formation fournira des jeunes talents pour compléter les effectifs nationaux. Financement et partenariats constituent un autre pilier de ce Mondial adapté. Le budget global s'élève à trois millions d'euros, dont un tiers est couvert par les collectivités locales.

Le reste provient de sponsors, de mécènes privés et des contributions d'entreprises à des courses solidaires. Special Olympics, présent dans 200 pays, bénéficie d'un solide soutien privé, ce qui lui permet de développer des programmes d'insertion sportive pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Des initiatives comme le tournoi de flag‑football organisé récemment avec le Racing 92 illustrent la volonté d'élargir le rayonnement du mouvement.

Des collaborations sont également en cours avec la Fédération française de judo et la fédération de triathlon, témoignant de la volonté d'étendre le modèle d'inclusion à d'autres disciplines. Cette Coupe du monde de football unifié représente ainsi une étape majeure vers une société plus inclusive, où le sport devient un vecteur de reconnaissance et de participation pour tous





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Unifié Special Olympics Inclusion Handicap Intellectuel Paris Charléty Sport Adapté

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : la liste du Mexique dévoilée, Ochoa rentre l'histoirePays hôte de la compétition, le Mexique est automatiquement qualifié pour la Coupe du monde 2026. À l'approche du coup d'envoi prévu le 11 juin, les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Javier Aguirre.

Read more »

Coupe du monde 2026 : l'énorme liste de l'Équateur avec PachoDepuis le 11 juin 2025 et un match nul face au Pérou (0-0), l'Équateur a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026. À l'approche du coup d'envoi prévu le 11 juin, tous les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Sebastián Beccacece.

Read more »

Coupe du monde 2026 : la liste de l'Australie avec une belle surpriseDepuis le 10 juin 2025 et une victoire précieuse face à l'Arabie saoudite à Djeddah (1-2), l'Australie a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026. À l'approche du coup d’envoi prévu le 11 juin, les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Tony Popovic.

Read more »

After Foot 20th Anniversary Special: Special EditionThe After Foot, a popular football show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be hosting surprises for the audience. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show. The show covers various topics such as the Algerian national team, Arsenal's parade, and the rumor about Sage joining Liverpool.

Read more »