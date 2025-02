Paris : 3 507 Personnes Sans-Abris Détectées lors de la Nuit de la Solidarité

Un recensement annuel mené lors de la Nuit de la Solidarité a révélé que 3 507 personnes étaient sans-abri à Paris début 2025. Ce chiffre est quasi stable par rapport à l'année précédente. Une proportion importante des sans-abri se trouvent dans les rues, en particulier dans certains arrondissements de la capitale.

En 2017, Emmanuel Macron, alors fraîchement élu président, avait déclaré qu'il n'y aurait plus une seule personne sans-abri dans les rues de France d'ici la fin de l'année. Sept ans plus tard, Paris comptait début 2025 quelque 3 507 personnes sans-abri, selon un recensement réalisé lors de la dernière Nuit de la Solidarité. Un chiffre quasi stable par rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi la ville. En 2024, 3 492 personnes à la rue avaient été recensées dans la capitale.

A ces milliers de sans-abri s'ajoutent 768 personnes dans les 30 communes du Grand Paris, précise de son côté la Métropole du Grand Paris, associée à cette opération, tout comme l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas). Ces recensements sont effectués lors de Nuits de la solidarité, un décompte annuel mené dans le Grand Paris et la capitale par des équipes de volontaires qui sillonnent rues et espaces publics. Cette huitième édition de la Nuit de solidarité s'est tenue le 23 janvier. Sur les 3 507 sans-abri, « près des trois quarts des personnes ont été rencontrées dans les rues de Paris et un quart dans d'autres secteurs », dont les talus du périphérique, les campements, les gares et stations de métro, ou encore les bois de Boulogne et Vincennes, précise la Ville dans un communiqué. 14 % des sans-abri sont des femmes. Ce chiffre n'inclut toutefois pas les 337 jeunes « occupant la Gaîté Lyrique » depuis plusieurs semaines, qui, selon la Ville de Paris, n'étaient « pas proprement en situation de rue ». Cette année, les femmes représentent 14 % des personnes sans-abri, contre 12 % l'an passé, ajoute la Ville, pointant « de plus fortes présences dans les 10e, 12e, 15e, 18e, 19e arrondissements et à Paris Centre ». Plus de la moitié (59 %) des personnes sans-abri rencontrées se trouvaient seules lors du recensement qui a eu lieu lors de la huitième édition de la Nuit de la Solidarité.





