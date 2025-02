Parents d'Elias saluent le durcissement de la justice pour les mineurs

Les parents d'Elias, 14 ans, tué lors d'une agression au couteau à Paris en janvier, ont salué la proposition de loi visant à durcir la justice pour les mineurs. La proposition, portée par Gabriel Attal, vise à restaurer l'autorité de la justice envers les mineurs délinquants et leurs parents. Les parents d'Elias soulignent l'importance de protéger les citoyens et de mettre fin à l'impunité des mineurs auteurs d'infractions graves.

Les parents du jeune Elias, décédé le 25 janvier à l'âge de 14 ans des suites d'une agression au couteau à Paris, ont salué la proposition de loi durcissant la justice des mineurs, dont l'examen commence mercredi à l'Assemblée nationale. Le texte, porté par Gabriel Attal, vise à « restaurer l'autorité » de la justice à l'égard des « mineurs délinquants » et de « leurs parents ». Il reprend une série de mesures annoncées au printemps lorsque ce dernier était Premier ministre.

« Il est temps que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires garantissant la protection de tous avant qu'ils puissent être dénommés 'victimes' », ont dit mercredi les parents d'Elias dans un communiqué. « Toute modification législative qui poursuivrait cet effort est à saluer. » « Cessons de protéger par des mesures uniquement éducatives les mineurs auteurs d’infractions, particulièrement dans les cas les plus graves », ont-ils poursuivi. Deux mineurs mis en examen après son agression Élias avait été poignardé à la sortie d’un entraînement de football dans le 14e arrondissement de Paris pour avoir résisté au vol de son portable. Deux mineurs de 16 et 17 ans, connus de la justice, ont été arrêtés et mis en examen pour « extorsion avec violences ayant entraîné la mort » de l’adolescent. « Elias est mort en raison d’une impunité dans laquelle se sont sentis deux mineurs malgré une prise en charge éducative et pénale », écrivent aussi ses parents. « Un jeune doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité , ne laissons pas des mineurs réitérer librement leurs actions et mettre en danger notre société », ajoutent-ils dans ce texte transmis par une de leurs avocates, Johanna Ostrowka.





