Découvrez le tracé précis de la 5e étape du Tour de France 2027 à Pontorson, en Manche. Les rues, communes traversées et détails logistiques du départ fictif et réel.

Le tracé précis de la 5e étape du Tour de France 2027 a été dévoilé, confirmant le départ de l'épreuve depuis Pontorson, dans la Manche. Cette étape, qui se déroulera en juillet prochain, reliera Pontorson à Plumelec après avoir traversé deux autres communes avant d'entrer en Bretagne. L'annonce des grandes lignes des 21 étapes de cette édition a été réalisée lors de la présentation officielle tenue à Paris le jeudi 22 octobre par Christian Prudhomme, directeur du Tour.

Détails du départ fictif à Pontorson

Le départ fictif de cette 5e étape sera donné rue de Rennes, à hauteur du stade municipal de Pontorson. Les coureurs commenceront leur déambulation dans la ville en direction du nord, avant de bifurquer vers la rue Wassenberg. Le parcours continuera par le boulevard Clémenceau, puis empruntera la rue Ambroise-Pincé et enfin la rue Couesnon, qui constitue l'une des artères principales de la localité.

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Au cœur même de Pontorson, le peloton tournera à gauche sur le boulevard Général de Gaulle avant de s'élancer pour une boucle effectuée par la D75. Cette section du parcours traversera les communes déléguées des Pas et d'Ardevon. La présence de Vincent Bichon, maire délégué de Pontorson, ainsi que d'André-Jean Belloir, maire de la commune nouvelle, et de Catherine Brunaud-Rhyn, présidente de l'Agglo, soulignait l'importance locale de cet événement sportif majeur.

Parcours réel et panorama sur la baie

Le départ réel de l'étape sera quant à lui situé au Pont Landais, sur la D275, offrant un panorama direct sur le Mont-Saint-Michel et sa baie. Le peloton passera devant les parkings du monument historique avant de prendre la direction de Beauvoir par la route du Mont-Saint-Michel. Cette position stratégique permettra aux spectateurs d'apprécier le cadre naturel exceptionnel de la région normande au moment du lancement officiel.

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Une fois arrivés au cœur de la commune de Beauvoir, les coureurs effectueront un virage à droite sur la D478. Ils traverseront ensuite le Couesnon pour s'enfoncer dans les polders en utilisant la C11 et la C10. Après quelques kilomètres à travers les champs, le trajet les conduira en Bretagne, spécifiquement dans la commune de Saint-Georges-de-Gréhaigne, marquant la transition régionale de l'étape.

Traversée des communes et impact local

Outre les communes déléguées des Pas et d'Ardevon déjà mentionnées dans la boucle locale, le peloton effectuera un passage significatif par Huisnes-sur-Mer. Cette étape du parcours inclura notamment une visite de son cimetière militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale, ajoutant une dimension historique et mémorielle au parcours cycliste. Les coureurs bifurqueront ensuite vers La Merveille, située au hameau de Montitier, avant de rejoindre la Bretagne.

L'organisation de cette étape a nécessité une logistique importante impliquant plusieurs autorités locales. Aux côtés des maires et de la présidente de l'Agglo, Jacky Bouvet, premier vice-président du conseil départemental, était également présent lors des présentations précédentes. L'ensemble de ces acteurs a contribué à définir les contours de cette 5e étape qui marquera l'entrée dans la Manche via le site emblématique de Pontorson et son accès à la baie du Mont-Saint-Michel.