Parc du Touron en Détresse : Deux Semaines pour Sauver les Animaux

Le Parc du Touron, un refuge animalier situé en Dordogne, est confronté à une grave situation financière. L'établissement, endetté de 150 000 euros, risque la liquidation si aucune solution n'est trouvée. Une cagnotte en ligne a été lancée pour tenter de sauver le parc et ses 260 animaux de diverses espèces.

Parc du Touron, un refuge animalier situé à Campsegret, aux portes de Bergerac en Dordogne , est confronté à une situation critique. Cette structure abrite près de 260 animaux de 50 espèces différentes. Le parc est endetté de 150 000 euros et son sort est suspendu à une décision du tribunal de commerce. Le tribunal avait accordé six mois à la structure pour se redresser et doit réexaminer sa situation en mars.

Clara Lavault, propriétaire du parc, se montre très stressée et espère gagner un peu de temps, mais elle ne nourrit guère d'illusions.\« Ils regardent les chiffres, le reste, ils s'en fichent », déclare-t-elle. Si le tribunal met le parc en liquidation, tous les animaux seront vendus aux enchères. Que deviendront les vieux et les malades, qui ont besoin de soins ? On a peur de l'euthanasie pour nos animaux. Moi, je m'en fiche, je retrouverai du travail. C'est pour les animaux que je suis inquiète. On ne peut pas les laisser partir à l'abattoir », s'inquiète-t-elle. Malgré les efforts considérables déployés pour relancer le parc, Clara Lavault et son fils ont accumulé 150 000 euros de dettes. Les recettes provenant des entrées ne suffisent pas à couvrir les échéances de prêt, les dépenses en eau, en électricité, en nourriture et en soins pour les animaux. « Avec le mauvais temps, les vacances de Noël ont été catastrophiques », déplore-t-elle. \Pour sauver le parc, une cagnotte en ligne (1) a été lancée et a permis de recueillir un peu plus de 12 000 euros à ce jour. C'est moins d'un dixième de ce dont le parc du Touron aurait besoin pour apurer sa dette, mais c'est déjà un soutien précieux. La cagnotte est encore ouverte jusqu'à la fin du mois de février. Le parc abrite une variété d'animaux, notamment des lamas, des vaches naines, des moutons à quatre cornes, des zébus et des chameaux. Clara Lavault explique que les gens font souvent appel à eux pour prendre en charge leurs animaux, même si le parc n'est pas un refuge. « Je me battrai jusqu'au bout », affirme-t-elle, déterminée à sauver son parc et ses animaux.





