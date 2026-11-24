La chanteuse Parastoo Ahmadi a reçu 74 coups de fouet en Iran pour une vidéo virale sans voile. Détails sur cette condamnation emblématique et la répression du régime.

La chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi a été punie de 74 coups de fouet pour avoir interprété des chansons sans voile dans une vidéo publiée sur YouTube. Cette sanction, exécutée dans le bureau des peines de Qom au nord du pays, confirme la rigueur du régime islamique face aux artistes qui défient les codes vestimentaires imposés.

Le 11 décembre 2024, Parastoo Ahmadi a participé à un récital de 27 minutes enregistré sans public. Vêtue d'une longue robe noire à bretelles et les cheveux détachés, elle a chanté les chants de la contestation, notamment "Femme, vie, liberté", en présence de quatre musiciens. Cette performance, diffusée ensuite sur sa chaîne YouTube, a été visionnée plus de 3 millions de fois avant que les autorités ne réagissent.

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Mécanisme de répression et arrestation

Trois jours après la mise en ligne de la vidéo, la chanteuse et l'ensemble de son équipe, composés de quatre musiciens et de techniciens, ont été arrêtés. Ils ont tous été placés en détention provisoire, malgré les efforts déployés par Parastoo Ahmadi pour protéger leur anonymat. Le tribunal pénal de Qom a condamné la chanteuse ainsi que les huit autres membres de l'équipe à 74 coups de fouet, une interdiction de deux ans d'exercer toute activité artistique et de quitter le territoire national. Ce jugement a été confirmé fin septembre après un appel rejeté, entraînant l'exécution de la peine peu après cette date.

Auto-dénonciation et isolement

L'exécution de cette peine présente des traits troublants concernant le rapport de force entre l'individu et l'État. Contrairement à une arrestation forcée, la police des mœurs n'est pas venue chercher Parastoo Ahmadi à son domicile. Elle a dû se rendre volontairement dans les locaux de l'exécution des peines à Qom. Des témoignages indiquent qu'elle est entrée seule dans la pièce avec son bourreau pour subir les 74 coups portés sur son dos, avant d'en repartir également seule, sans assistance ni soutien visible. Aucun membre de sa famille ni de son avocat n'accompagnait la chanteuse lors de cette épreuve physique.

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Contexte historique et avenir incertain

La sanction de 74 coups de fouet n'est pas nouvelle dans l'histoire des persécutions culturelles en Iran. Dans les années 1980, la chanteuse Zouz avait déjà subi cette même peine à deux reprises, avant d'être contrainte de signer une renonciation à chanter et de fuir le pays. Plus récemment, d'autres artistes comme Iva et Zahra ont fait face à des peines de prison ou des arrestations pour avoir chanté sans voile. À l'heure actuelle, personne ne connaît l'état de santé de Parastoo Ahmadi. Elle n'a pris aucune parole publique et son avocat s'est contenté de confirmer l'accomplissement de la sentence.

Impact médiatique et nouvelles publications

Malgré l'intimidation, la chaîne YouTube de Parastoo Ahmadi a continué d'opérer après l'exécution de sa peine. Une nouvelle vidéo y a été publiée avec un titre évoquant des tensions géopolitiques, soulignant la persistance des voix contestataires malgré la censure. Cette action montre que la répression physique ne parvient pas à faire taire l'influence de l'artiste dont les œuvres ont touché un large public international avant l'intervention judiciaire. L'histoire de Parastoo Ahmadi reste un symbole fort de la résistance artistique en Iran face à l'application stricte des lois sur la morale publique.